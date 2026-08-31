Trafik sigortasında yeni dönem: Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu... 10 yıllık oyunu ALO 193 bozdu!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik kazası sonrası vatandaşları anında arayarak yanıltıcı vaatlerle vekalet toplayan dolandırıcı "hasar çeteleri" ile mücadele için "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi"ni hayata geçirdi. Beş aşamalı eylem planı kapsamında kurulan sistemle, kazazedelere yasa dışı yapılardan önce ulaşılarak haksız kazanç ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Değer kaybı ödemelerini otomatikleştiren düzenleme sayesinde vatandaşlar, tüm ihbar ve şikayetlerini tek noktadan güvenle iletebilecek.

Trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan beş aşamalı eylem planı çerçevesinde önemli yapısal reformlar yapıldı.

Bu kapsamda ilk üç aşamada, eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasarla birlikte hesaplanarak ödenmesi yönünde değişiklikler hayata geçirildi. Dördüncü aşamada kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunarak vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapıların engellenmesine yönelik genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"ALO 193 ORTAK HASAR İHBAR MERKEZİ" KURULDU

Eylem planının beşinci maddesinde ise vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi" kuruldu. Merkez üzerinden ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak. Vatandaşlar hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da Alo 193 hattını kullanarak SEDDK'ye şikayet edebilecek.

Trafik sigortasında yeni dönem: Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu... 10 yıllık oyunu ALO 193 bozdu!

Merkez, SEDDK tarafından sigortadan menfaat sağlayan kişilerin hasar ve tazminat başvurularını sigorta şirketlerine doğrudan yapabilmelerinin yanı sıra merkezi bir platform üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla kuruldu. Geçerli kabul edilen hasar başvuruları ilgili sigorta şirketine, Güvence Hesabına veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılmış sayılacak. Sistem kesintileri, veri kayıpları veya bildirimlerin ilgili kuruluşlara iletilmesinde yaşanacak teknik gecikmeler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin hesabında başvuru sahibi aleyhine dikkate alınamayacak.

İletilen başvuruların ardından ilgili sigorta şirketi, Güvence Hesabı veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, en geç hasar başvuru bilgilerinin kendisine iletilmesini takip eden iş günü içerisinde çağrı merkezi aracılığıyla başvuru sahibiyle iletişime geçecek. Yapılacak aramada başvuru sahibine tazminat ödemesi için gerekli belgeler, kaza tespit tutanağının tutulması, kusur oranlarının tespiti, ekspertiz işlemleri, tahmini onarım süresi, araç hasarı ile birlikte değer kaybı hesaplamasının da yapılacağı ve tazminatın ilgili kanunda belirtilenler dışındaki yetkisiz kişilerce takip ve tahsil edilemeyeceği hususlarında asgari bilgilendirme yapılacak.

MOBİL UYGULAMA DA HİZMETE GİRECEK

Vatandaşların hasar başvurularını kolayca iletebilmeleri için Alo 193 telefon hattına ilave olarak bir mobil uygulama ve web sitesi de yakında hizmete girecek.

Trafik sigortasında yeni dönem: Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu... 10 yıllık oyunu ALO 193 bozdu!

SEDDK Başkanı Davut Menteş, yaptığı değerlendirmede, amaçlarının trafik kazalarından sonra vatandaşların kişisel bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirerek kazayla ilgili yapay ihtilafa neden olup haksız kazanç elde eden illegal yapıları engellemek olduğunu söyledi. Menteş, "hasar çeteleri" olarak adlandırılan bu yapıların 10 yıldan uzun süredir faal olduklarına dikkati çekerek, bunların, oluşturdukları sistemin ağlarına dahil ettikleri bilgi kaynakları vasıtasıyla trafik kazalarından saatler içinde haberdar olabildiklerini anlattı.

Söz konusu illegal yapıların, elde ettikleri kaza ve kazazede bilgilerini yine bu yapının bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezlerine aktardıklarını dile getiren Menteş, çağrı merkezleri aracılığıyla ilk andan itibaren vatandaşların sistematik ve ısrarlı telefon aramalarına maruz bırakıldığını ifade etti.

"KENDİLERİNİ KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Menteş, şöyle devam etti:

"Telefon aramalarında kullanılan 'Sigorta şirketleri hasarlarınızı ödemez. Bize vekalet verirseniz tüm hasarınızı tahsil ederiz.' şeklindeki yanıltıcı ve dolandırıcı ifadelerle vatandaşlarımız ikna edilmeye çalışılıyor. Bu illegal yapılar, sözde 'ücretsiz kaza tutanağı düzenleme' ve 'ücretsiz hasar danışmanlığı' gibi faaliyetlerde bulundukları izlenimi vererek kendilerini kamufle etmeye çalışıyor. Bu şekilde vekalet alınmasıyla ilerleyen süreç, kazazedeler ve sigorta şirketleri arasında oluşturulan yapay ihtilafların Sigorta Tahkim Komisyonuna veya hukuk mahkemelerine taşınmasıyla devam ediyor."

Trafik sigortasında yeni dönem: Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu... 10 yıllık oyunu ALO 193 bozdu!

"YAKLAŞIK 1 MİLYON VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLDİ"

Türkiye'de bu yöntemlerle oluşturulan ihtilaflara, sonucunda elde edilen haksız kazanca ve bu yapıyla mücadeledeki kararlılıklarına dikkati çeken Menteş, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin trafik kazası gerçekleşmekte ve bu illegal yapı yüz binlerce ihtilaf üretmektedir. Bu yapının bu hacimde bir işten elde ettiği haksız kazancın yıllık milyarlarca lira seviyelerinde olduğunu değerlendirmekteyiz. Sigorta sektörü otoritesi olarak, yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın mağdur edildiği bu büyüklükteki bir vurgunu sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Menteş, Trafik Sigortası Eylem Planı dahilinde, öncelikle hasar süreçlerinde ihtilaf oluşturabilen konuları çözmeye yönelindiğini söyleyerek, "Bu kapsamda, değer kaybı hesaplamalarının gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılması, kazaya en uygun eksperin otomasyonla yönlendirilmesi anlamına gelen 'akıllı eksper ataması sistemi'ne geçilmesi ve değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartının kaldırılması gibi önemli iyileştirmelere gidilmiştir." ifadelerini kullandı.

Trafik sigortasında yeni dönem: Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu... 10 yıllık oyunu ALO 193 bozdu!

"ALO 193 İLE KAZAZEDELERE BU YAPILARDAN ÖNCE ULAŞACAĞIZ"

Planın yeni aşaması olan Alo 193'ün söz konusu illegal yapılarla mücadelede üstleneceği role dikkati çeken Menteş, "Alo 193 ile kazazedelere bu yapılardan önce ulaşacağız. Vatandaşlarımızın süratle ve kolaylıkla hasar başvurusu yapabilmelerinin yanı sıra kendilerini mağdur eden bu yapıları da kurumumuza şikayet edebilmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Menteş, bu yapının tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir denetim faaliyeti içinde bulunduklarını da vurgulayarak, illegal yapının suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine dair tespitleri tamamlandıkça adli mercilere intikal ettirdiklerini dile getirdi.

BAŞVURU SAHİBİYLE İLETİŞİME GEÇİLECEK

Bu arada, ilgili kuruluşların gerçekleştirdikleri tüm işlemler ile sigortacılık ve özel emeklilik faaliyeti kapsamındaki üretim, hasar, aracılık ve benzeri hususlarda hizmet sunan kişi ve kuruluşların işlemlerine ilişkin şikayetler de SEDDK'nin mevcut başvuru kanallarına ek olarak Alo 193 hattı üzerinden iletilebilecek. Şirketler, düzenleyecekleri poliçe ve bilgilendirme metinlerinin ilgili bölümlerine, hasar durumunda OHİM aracılığıyla da talepte bulunulabileceğine ilişkin bilgi ekleyecek. Ayrıca Alo 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikayet Hattına poliçenin ön yüzünde en az 14 punto büyüklüğünde yer verilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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