Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde 90 doları aştı. ABD’nin iki İran hedefini vurması ve Tahran’ın karşılık vermesi gerilimi tırmandırdı. Arz endişeleri petrolde baskı unsuru olurken, içeride gözler pompaya çevrildi. Ağustosta benzinin litre fiyatı %10,75 yükselişle 74,35 TL’ye çıktı. Motorin ÖTV muafiyetiyle %-4,3 ucuzladı ve 77,46 TL’ye geriledi. “90 dolar üzerinde kalıcılık” halinde pompada yeni artışların yaşanabileceği belirtiliyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL- Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta %-5,67 düşüşle 88,28 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni hafta başlarken ilk işlemlerde petrol fiyatı yeniden 90 doların üzerini test etti. TSİ 06:00 itibarıyla 90,20 dolardan fiyatlanan varil fiyatında günlük prim yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşiyor.

ABD’DEN İRAN’A SALDIRI

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD’nin pazar günü Larak Adası’ndaki iki İran hedefini vurmasının ardından, arzda aksama endişeleri yükseldi. Söz konusu saldırının, İran Devrim Muhafızlarının Hürmüz Boğazı’na “deniz mayınlı roketler fırlatmaya hazırlanması” sebebiyle gerçekleştiği açıklaması yapıldı.

TAHRAN’DAN MİSİLLEME

Bu arada söz konusu saldırı aynı zamanda temmuz sonundan bu yana İran mevzilerine yönelik “açıklanan” ilk ABD saldırısı olarak da dikkat çekti. Bölgeden gelen haberlerde saldırılarda can kaybının gerçekleştiği, bunun üzerinde İran tarafının da Ürdün’deki Amerikan askeri üslerine ateş açtığı aktarılıyor.

HÜRMÜZ’DE 6 AY…

Küresel enerji sevkiyatı için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği 6 aydır ciddi şekilde aksamış durumda. Uzmanlar tedarik riskinin sürdüğünü, petrol stoklarının önümüzdeki haftalarda azalmaya devam edebileceğini, Orta Doğu ve Rusya’da rafinerilerdeki son durum sebebiyle ürün marjlarının baskı altında kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Akaryakıt için kötü haber! Petrol yeniden 90 doları aştı

GÖZLER AKARYAKITTA

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından dikkatler iç piyasada akaryakıta çevrildi. Haftalardır yüksek seyreden küresel ürün marjı sebebiyle petroldeki yükseliş, daha farklı bir boyutta pompaya yansıyor. Benzinin litre fiyatı ağustosta %10,75 primle İstanbul’un Avrupa yakasında 74,35 TL’ye yükseldi. Motorinin litresi ise ÖTV’nin bu ay sıfırlanması sebebiyle %-4,3 geriledi ve 77,46 TL’ye düştü.

3 TL’LİK ÖTV

Sektör temsilcileri petrolde 90 dolar üzerinde kalıcılık halinde pompa fiyatlarında artışın söz konusu olabileceğini belirterek; motorinde eylül ayında litre başına 3 TL’lik ÖTV’nin devreye gireceğini de hatırlatıyor.

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