Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Nepal, felaketlerin başlangıcı olabilir! Dünyada benzer durumda daha nice ülke var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Nepal, felaketlerin başlangıcı olabilir! Dünyada benzer durumda daha nice ülke var

Haritalar, dünya genelindeki buzulların erimesiyle Nepal’dekine benzer felaketler yaşanabileceğini gösteriyor. Dünyada 15 milyon insan tehlike bölgesinde yaşıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Nepal’in Çin sınırındaki bölgesinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinin, Langtang-Lirung dağındaki bir buzulun çökmesiyle tetiklendiği düşünülüyor.

Nepal, felaketlerin başlangıcı olabilir! Dünyada benzer durumda daha nice ülke var
Başlık ResmiNepal, felaketlerin başlangıcı olabilir! Dünyada benzer durumda daha nice ülke var

Başta 5,2 büyüklüğündeki bir deprem olarak kaydedilen felaketin gerçek boyutunu ortaya çıkarmak aylar sürebilecek araştırmalar gerektirse de uzmanlar bunun ‘tek seferlik bir olay olmadığı’ uyarısında bulundu.

Küresel ısınmadan en çok etkilenen yerler arasında olan Yüksek Asya Dağları’nda buzullar hızla eriyor. Dünyanın en dik dağlarından bazılarına ev sahipliği yapan bölge risk altında.
Başlık ResmiKüresel ısınmadan en çok etkilenen yerler arasında olan Yüksek Asya Dağları’nda buzullar hızla eriyor. Dünyanın en dik dağlarından bazılarına ev sahipliği yapan bölge risk altında.

Leeds Üniversitesinden buzulların sebep olduğu su baskınları konusunda uzman Dr. Jonathan Carrivick, Daily Mail’e şunları söyledi:

İklim değişikliği dağları ısıtıyor, bu da buzulların erimesine sebep oluyor. Küresel ısınma devam ettiği için bu tür olaylar giderek daha sık meydana gelecek. Nepal’deki olay, buzulun büyük bir bölümünü de beraberinde sürükleyen devasa bir kaya düşmesi gibi görünüyor. Kuzey Amerika, bugün Nepal’de gördüğümüze benzer bir şey yaşayabilir” uyarısında bulundu.

Orta Avrupa’da hilal biçiminde uzanan ve Fransa, Monako, İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Slovenya ile Lihtenştayn’ı kapsayan Alpler’de de buzullar günden güne eriyor. Bilim adamları, başka hangi buzulların benzer bir felaket riski altında olabileceğini haritalandırdı.
Başlık ResmiOrta Avrupa’da hilal biçiminde uzanan ve Fransa, Monako, İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Slovenya ile Lihtenştayn’ı kapsayan Alpler’de de buzullar günden güne eriyor. Bilim adamları, başka hangi buzulların benzer bir felaket riski altında olabileceğini haritalandırdı.

Araştırmacılar genel olarak dünya çapında yaklaşık 15 milyon insanın tehlike bölgelerinde yaşadığını tahmin ediyor. Tehdit altındaki bu insanların yarısından fazlası dört ülkede yaşıyor: Hindistan, Pakistan, Peru ve Çin. Asya’daki Himalayalar, Karakurum, Hindukuş ve komşu sıradağlar en büyük risk olsa da ABD ve Kanada’da yaşayan insanlar da tehlike altında. Avrupa’da Alp dağlarıyla Güney Amerika kıtasını kuzeyden güneye saran And sıradağları da buzul tehlikesi oluşturan diğer yerler

And Dağları da bir risk bölgesi.
Başlık ResmiAnd Dağları da bir risk bölgesi.
ÖNERİLEN HABERLER
Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor
DÜNYA

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

Öte yandan, Newcastle Üniversitesinden buzul bilimci Profesör Rachel Carr meseleyi şu sözlerle özetledi

Gelecekte Nepal’dekine benzer ölçekte bir olayın yaşanması kuvvetle muhtemel, ancak ne zaman ve nerede olacağını söylemek zor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ABİ KARDEŞ BATAN GEMİDEYDİ!
ABİ KARDEŞ BATAN GEMİDEYDİ!
Yakınları Girne'den gelecek umutlu haberi bekliyor
EMEKLİLİKTE KRİTİK TARİH
EMEKLİLİKTE KRİTİK TARİH
2036'ya kadar bunu yapmayan yandı
BÖYLE SİSTEM OLMAZ
BÖYLE SİSTEM OLMAZ
Vatandaşa şahin, 'Şahin'lere kuzu!
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe'den Malick Fofana hamlesi
"BABA OĞULA GÖNDERİRDİM"
Enginyurt'un danışmanından 'para trafiği' itirafı
ADIM ADIM ESKİ YUVAYA
ADIM ADIM ESKİ YUVAYA
Yusuf Akçiçek 'dön' çağrısına 'evet' dedi
"HER YERDE KARŞIMIZDA!"
Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı
YENİ HEDEF RİOS
YENİ HEDEF RİOS
Beşiktaş rotayı Portekiz’e kırdı
FELAKETLERİN BAŞLANGICI MI?
FELAKETLERİN BAŞLANGICI MI?
Dünyada Nepal'e benzer durumda nice ülke var
İSTANBUL'A GELİYOR
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray, milli yıldızın transferini bitirdi
EN BÜYÜK İLGİ O KENTTE!
EN BÜYÜK İLGİ O KENTTE!
DOA mobil 3 milyon kullanıcıya ulaştı!
SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ!
SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ!
ABD'nin hava saldırısına füzeler ile karşılık verildi
SAMSUN'DA RAHAT GALİBİYET
SAMSUN'DA RAHAT GALİBİYET
Vedat ve Oğuz attı, F.Bahçe hata yapmadı
BAKAN ŞİMŞEK'İN ACI GÜNÜ
BAKAN ŞİMŞEK'İN ACI GÜNÜ
Yeğeni yangında hayatını kaybetti
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor!
TERCİHLER ALGORİTMAYA TESLİM
TERCİHLER ALGORİTMAYA TESLİM
Kitap okurlarının sosyal medyayla imtihanı!
"UMARIM HAZIRSINIZDIR"
Fenerbahçeli yıldız, Beşiktaş'a meydan okudu
YANGIN ÇIKARANA İDAM CEZASI!
YANGIN ÇIKARANA İDAM CEZASI!
Cezayir'de 12 kişi öldü, Tebbun talimatı verdi
"UCUZ KURTULDUK"
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe itirafı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
DOA mobil 3 milyon kullanıcıya ulaştı! En büyük ilgi Antalya'da
DOA mobil 3 milyon kullanıcıya ulaştı!
Kaydet
TGRT Ana Haber'de artık Gürkan Hacır var! Bugün başlıyor
TGRT Ana Haber'de artık Gürkan Hacır var!
Kaydet
Cemal Enginyurt'un danışmanı anlattı: Paraları toplar, baba oğula gönderirdim
Danışmanı anlattı: Paraları, baba oğula gönderirdim
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.