Haritalar, dünya genelindeki buzulların erimesiyle Nepal’dekine benzer felaketler yaşanabileceğini gösteriyor. Dünyada 15 milyon insan tehlike bölgesinde yaşıyor.

Nepal’in Çin sınırındaki bölgesinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinin, Langtang-Lirung dağındaki bir buzulun çökmesiyle tetiklendiği düşünülüyor.

Nepal, felaketlerin başlangıcı olabilir! Dünyada benzer durumda daha nice ülke var

Başta 5,2 büyüklüğündeki bir deprem olarak kaydedilen felaketin gerçek boyutunu ortaya çıkarmak aylar sürebilecek araştırmalar gerektirse de uzmanlar bunun ‘tek seferlik bir olay olmadığı’ uyarısında bulundu.

Küresel ısınmadan en çok etkilenen yerler arasında olan Yüksek Asya Dağları’nda buzullar hızla eriyor. Dünyanın en dik dağlarından bazılarına ev sahipliği yapan bölge risk altında.

Leeds Üniversitesinden buzulların sebep olduğu su baskınları konusunda uzman Dr. Jonathan Carrivick, Daily Mail’e şunları söyledi:

İklim değişikliği dağları ısıtıyor, bu da buzulların erimesine sebep oluyor. Küresel ısınma devam ettiği için bu tür olaylar giderek daha sık meydana gelecek. Nepal’deki olay, buzulun büyük bir bölümünü de beraberinde sürükleyen devasa bir kaya düşmesi gibi görünüyor. Kuzey Amerika, bugün Nepal’de gördüğümüze benzer bir şey yaşayabilir” uyarısında bulundu.

Orta Avrupa’da hilal biçiminde uzanan ve Fransa, Monako, İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Slovenya ile Lihtenştayn’ı kapsayan Alpler’de de buzullar günden güne eriyor. Bilim adamları, başka hangi buzulların benzer bir felaket riski altında olabileceğini haritalandırdı.

Araştırmacılar genel olarak dünya çapında yaklaşık 15 milyon insanın tehlike bölgelerinde yaşadığını tahmin ediyor. Tehdit altındaki bu insanların yarısından fazlası dört ülkede yaşıyor: Hindistan, Pakistan, Peru ve Çin. Asya’daki Himalayalar, Karakurum, Hindukuş ve komşu sıradağlar en büyük risk olsa da ABD ve Kanada’da yaşayan insanlar da tehlike altında. Avrupa’da Alp dağlarıyla Güney Amerika kıtasını kuzeyden güneye saran And sıradağları da buzul tehlikesi oluşturan diğer yerler

And Dağları da bir risk bölgesi.

Öte yandan, Newcastle Üniversitesinden buzul bilimci Profesör Rachel Carr meseleyi şu sözlerle özetledi

Gelecekte Nepal’dekine benzer ölçekte bir olayın yaşanması kuvvetle muhtemel, ancak ne zaman ve nerede olacağını söylemek zor.

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