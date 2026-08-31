TGRT Ana Haber'de artık Gürkan Hacır var! Bugün başlıyor

Ekranların deneyimli ve objektif ismi Gürkan Hacır, bu akşamdan itibaren hafta içi her gün TGRT Ana Haber’de.

TGRT Haber yeni yayın dönemine önemli bir atılımla başlıyor. Fenomen hâline gelen tartışma programı Taksim Meydanı’yla gündem belirleyen Gürkan Hacır bu kez haber masasına geçiyor.

Hacır, hafta içi her akşam saat 19.45’te TGRT Haber Ana Haber bültenini sunacak.

Gürkan Hacır

Gürkan Hacır, yeni yayın döneminde Ana Haber’in yanı sıra ilgiyle izlenen tartışma programı Taksim Meydanı’na da devam edecek.

‘Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı’ bu akşamdan itibaren yayın günleri olan pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30’da TGRT Haber ekranına gelecek.

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