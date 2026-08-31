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Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Artık her yerde karşımıza çıkıyor

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Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Artık her yerde karşımıza çıkıyor

Amerikan dergisi, “Türk İHA’ları küresel pazarı ele geçiriyor. Artık nereye baksanız onlarla karşılaşıyorsunuz” diye yazdı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Türkiye’nin yerli üretim insansız hava araçları (İHA), Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hızla yaygınlaşıyor. Suudi Arabistan’dan Mısır’a, Katar’dan Cezayir’e kadar birçok ülke Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi Türk İHA’larını tedarik ediyor.

ABD merkezli Forbes dergisi, Türk İHA’larına ilişkin kapsamlı analizinde, Orta Doğu’nun en revaçta savunma ürünlerinin başında Türkiye’nin ürettiği silahların geldiğini ifade etti. “Türkiye’nin yerli üretimi silahlı insansız hava araçları artık Arap dünyasında her yerde karşımıza çıkıyor” başlıklı analizde, Körfez ülkelerinden Kuzey Afrika pazarına kadar yayılan Türk İHA’larının Arap dünyasının yeni gözdesine dönüştüğü bildirildi.

Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Artık her yerde karşımıza çıkıyor
Başlık ResmiForbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Artık her yerde karşımıza çıkıyor

Türk İHA’larının sadece Arap dünyası değil Avrupa pazarına da girdiğine işaret eden Forbes dergisi, Türkiye’nin savunma sektörünün dünyadaki yükselen yıldızı haline geldiğine işaret etti.

Dergi, “Küresel pazarda Türkiye etkisi giderek artıyor. Birçok ülke Türkiye’nin birer müşterisi haline gelmek için sırada bekliyor” ifadelerini kullandı.

Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Artık her yerde karşımıza çıkıyor
Başlık ResmiForbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Artık her yerde karşımıza çıkıyor

Dergi, “Suudi Arabistan’dan Libya’ya her ülke Türk tercihlerini Türk İHA’larından yana kullanıyor. Bu da haliyle Türkiye’nin savunma ihracatının her geçen gün yeni rekorlar kırmasına sebep oluyor” dedi.

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HÜRJET
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