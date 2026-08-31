İngiltere hükûmeti, meşhur Hollandalı ressam Rembrandt’ın değeri 71,7 milyon sterlin (yaklaşık 4,6 milyar Türk lirası) olan bir tablosunun ülke dışına çıkarılmasını yasakladı.

18. yüzyılın ortalarından beri İngiltere’de sergilenen “Catrina Hooghsaet Portresi” adlı tabloya ihracat yasağının eserin ülkeden kalıcı olarak çıkarılmasını önlemek ve bir İngiliz kurumunun satın almasını sağlamak için getirildiği açıklandı.

2025’te Christie’s aracılığıyla kimliği açıklanmayan bir isme satılan resmin İngiltere dışına kalıcı olarak çıkarılması için ihracat lisansı başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Rembrandt tablosuna yurt dışına çıkış yasağı! 4,6 milyar TL kıymetinde

Kültür ve sanattan sorumlu İngiliz bakanı Ruth Mackenzie ise tablonun İngiltere’deki tarihî yerinin korunması gerektiğini söyledi.

26 Aralık’a kadar sürecek olan ihracat yasağına kadar bir İngiliz kurumunun eseri satın alması beklenecek. 1657 senesinde yapılan tablo, detaylı işçiliği ile dikkat çekiyor.

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