Gazâ ruhu misyonuyla hareket eden Osmanlı Devleti’nin ordularını motive eden şeylerin başında din ve vatan sevgisi geliyordu. Osmanlıda askerlerin ibadetlerini yerine getirmesine önem veriliyor, manevi hisleri güçlü tutuluyordu. “Peygamber Ocağı” denilen orduda her zaman din görevlisi subayları yer alıyordu. Onlardan biri olan Hafız Hasan Feyzi Efendi, Osmanlı ordusunun cumhuriyet devrine yetişen son din görevlisi subayı oldu. Bu enteresan zatın hayat hikâyesi ise Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin hazırladığı “Bir Hâki Urbalının Hatıraları” adlı kitapla günümüze taşındı.

Arı Sanat Yayınları etiketiyle okurla buluşan eserde, harplerde yer alan sıra dışı bir hayat hikâyesine temas ediliyor. Eserde Osmanlıdan cumhuriyete değişen din algısına da ışık tutuluyor.

Hasan Feyzi Efendi'nin hatıraları kitap oldu! Son alay müftüsünün sıra dışı hayat hikâyesi

SAVAŞLAR, HASTALIKLAR, KITLIKLAR

Hafız Hasan Feyzi Efendi, Osmanlı devrinde çeşitli mekteplerde okuyor, aynı zamanda hukuk diploması da alıyor. 1912’de ise tabur imamlığına tayin ediliyor. Balkan Savaşlarına katılan Feyzi Efendi, Edirne’nin geri alınması üzerine ilk Cuma namazını kıldırıyor. I. Dünya Savaşı’nda vazife yapan Hafız Hasan Feyzi, tifüse yakalanıyor ama hayatta kalıyor. Ancak o devirde askerlerin maaşı, parasızlık sebebiyle, mal olarak veya gemi enkazından parçalar hâlinde veriliyor. İstanbul’da yaşamaya başlayan Hasan Feyzi Efendi de büyük sıkıntılar çekiyor. Daha sonra Anadolu hareketine katılan din adamı, 1929’da tekrar tabur imamı oluyor.

Cumhuriyetin ilerleyen yıllarında orduya yeni tabur imamı alınmıyor. Hafız Hasan Feyzi ise sosyal hizmetlerde istihdam ediliyor. İmamların 1934’te dinî kıyafet giymesi yasaklanıyor. Feyzi Efendi’den sakalını kesmesi istendiğinde ise “Benim dini kisvem olarak sadece sakalım kaldı, ona da dokundurtmam” diyerek karşı çıkıyor. Farklı yerlerde görev yapıp askerlerin maneviyatını kuvvetlendiren Feyzi Efendi, 1945’te yarbay rütbesi ile son alay müftüsü olarak emekli oluyor.

Hasan Feyzi Efendi'nin hatıraları kitap oldu! Son alay müftüsünün sıra dışı hayat hikâyesi

ÇOK YÖNLÜ BİR DİN ADAMI

Prof. Dr. Ekinci “Hafız Hasan Feyzi Akıncı, Osmanlı ordusunun son alay müftüsü olduğu gibi, yarbay rütbesine kadar çıkan yegâne alay müftüsüdür. Cumhuriyet devrinde de moral subayı olarak hizmet vermiş; bazen personel subayı olarak istihdam edilmiştir. Emsalleri arasında mümtaz bir mevki taşıyan çok yönlü bir zattır. Hem ordudaki vazifesi esnasında yıllarca askerin irşadıyla meşgul olmuş; hem de ordu dışında halkın aydınlatılması hususunda mesai sarf etmiştir” diyor.

Kitapta ayrıca Türk ve dünya ordularında din görevlisi subaylarının rolü de ele alınıyor. Eserin sonunda ise Hasan Feyzi Efendi’nin askerler için yazdığı enteresan bir küçük din kitabının metnine yer veriliyor.

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