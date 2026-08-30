Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İran basını duyurdu: Lark Adası'nda patlama sesleri!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İran basını duyurdu: Lark Adası'nda patlama sesleri!

ABD’nin İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği iddiası sonrası bölgeden patlama sesleri geldi. İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’na yönelik saldırı düzenlediği iddiasının ardından bölgede hareketlilik yaşandı. İran basını, adadan patlama sesleri geldiğini duyurdu.

İran’ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama seslerinin işitildiğini bildirdi. Haberde, patlamaların meydana geldiği noktanın ve nedeninin henüz kesinleşmediği belirtildi. Olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ve yeni gelişmelerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı aktarıldı.

DMO DOĞRULADI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun Lark Adası'na saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi

ÖNERİLEN HABERLER
ABD ordusunda İran çatlağı: Komutanlar Trump yönetiminin planına karşı çıktı
DÜNYA

ABD ordusunda İran çatlağı: Komutanlar Trump yönetiminin planına karşı çıktı

"İHA İLE HEDEF ALINDI" İDDİASI

Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası’ndaki bir bölgenin insansız hava aracıyla hedef alındığını öne sürdü. Ajans, resmi olmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını iddia etti.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’ndaki roketatarları hedef aldığı ileri sürülmüştü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
ABD'den Orta Doğu ülkesine gece saldırısı
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
FARK İKİYE ÇIKTI
FARK İKİYE ÇIKTI
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
Erdoğan: İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor!
"SÖYLEYİN KAPTANA GERİ DÖNSÜN"
Girne açıklarında facia geliyorum demiş! İşte o anlar
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
Beşiktaş kararında Kenan ve Zeki detayı
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
Girne açıklarında batan gemi için krizi masası
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
Erdoğan'dan gemi faciasına dair ilk açıklama
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırıldı!
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
Haritaları açanlar yeni isimle karşılaşacak
BİR CAN DAHA GİTTİ
BİR CAN DAHA GİTTİ
İETT kazasında bilanço ağırlaşıyor
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Diyarbakır'daki provokasyona en net cevap
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
Komutanlar Trump yönetimine karşı çıktı!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bruno Fernandes hat-trick yaptı, Manchester United gol yağdırdı
Fernandes hat-trick yaptı, United gol yağdırdı
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor!
Kaydet
Fırat Aydınus:
Fırat Aydınus: "F.Bahçe lehine penaltı verilmeliydi"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.