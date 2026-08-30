İran basını duyurdu: Lark Adası'nda patlama sesleri!

ABD’nin İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği iddiası sonrası bölgeden patlama sesleri geldi. İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi

ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’na yönelik saldırı düzenlediği iddiasının ardından bölgede hareketlilik yaşandı. İran basını, adadan patlama sesleri geldiğini duyurdu.

İran’ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama seslerinin işitildiğini bildirdi. Haberde, patlamaların meydana geldiği noktanın ve nedeninin henüz kesinleşmediği belirtildi. Olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ve yeni gelişmelerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı aktarıldı.

DMO DOĞRULADI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun Lark Adası'na saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi



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"İHA İLE HEDEF ALINDI" İDDİASI

Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası’ndaki bir bölgenin insansız hava aracıyla hedef alındığını öne sürdü. Ajans, resmi olmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını iddia etti.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’ndaki roketatarları hedef aldığı ileri sürülmüştü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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