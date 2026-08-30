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Dünya

Trump istedi, Google yaptı! Haritaları açanlar yeni isimle karşılaşacak

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Trump istedi, Google yaptı! Haritaları açanlar yeni isimle karşılaşacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren kararının ardından Google Haritalar da harekete geçti. Göl, uygulamanın ABD versiyonunda yeni adıyla gösteriliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirme kararı, Google Haritalar'a da yansıdı.

Google tarafından yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nde gerçekleştirilen resmi değişikliğin ardından uygulamadaki harita bilgilerinin güncellendiği belirtildi.

Buna göre Ontario Gölü, Google Haritalar'ın ABD'deki versiyonunda "Amerika Gölü" adıyla yer alacak. Kanada'daki kullanıcılar ise gölü mevcut adı olan "Ontario Gölü" şeklinde görmeye devam edecek.

ABD ve Kanada dışındaki ülkelerden uygulamaya erişen kullanıcıların karşısına ise göl için her iki isim çıkacak.

Google'ın son hamlesi, Trump'ın daha önce "Meksika Körfezi"nin ABD'deki haritalarda "Amerika Körfezi" olarak gösterilmesi yönündeki kararının ardından yapılan güncellemeyi de akıllara getirdi.

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Trump, 27 Ağustos'ta Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adının "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Karar, iki ülke arasındaki ticari gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Ticari müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobil, kamyon, otomotiv parçaları ve çeliğe yönelik gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Ontario Başbakanı Doug Ford da ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirirken, Trump Ford'un açıklamalarını "böbürlenme" olarak nitelendirmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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