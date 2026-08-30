Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Ligi'nde konuk ettiği Den Haag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında Den Haag'ı ağırladı.

FEYENOORD GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLAYAMADI

De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadelede ekipler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip Den Haag, 12. dakikada Nigel Thomas ve 53. dakikada Sekou Sylla'nın golleriyle farkı ikiye çıkardı. Feyenoord, 62. dakikada Ayase Ueda ve 72. dakikada Anis Hadj Moussa'nın golleriyle beraberliği yakaladı.

Galatasaray'ın rakibinden 4 gollü maçta şok kayıp

DEN HAAG SİFTAH YAPTI

Bu sonucun ardından ligde ikinci beraberliğini alan Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Feyenoord, puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla üçüncü sırada yer aldı. ADO Den Haag ise bu sezon ilk puanını Feyenoord'dan aldı.

Feyenoord, Eredivisie'nin bir sonraki haftasında NEC Nijmegen ile deplasmanda karşılaşacak. Den Haag ise Fortuna Sittard'ı ağırlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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