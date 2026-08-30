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Ağustos sonunda kış sürprizi! Her yer beyaza büründü

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Ağustos sonunda kış sürprizi! Her yer beyaza büründü
Fotoğraf Başlığı Ağustos sonunda kış sürprizi! Her yer beyaza büründü

Artvin'de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. 2.600 rakımlı Sahara Geçidi kısa sürede beyaza bürünürken, kayganlaşan yolda bazı tırların ilerleyememesi ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Artvin'de etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kısa sürede beyaz örtü oluştu.

Yaklaşık 2.600 metre rakımdaki geçitte etkili olan dolu yağışı, yolu ve çevredeki yeşil alanları beyaza çevirdi. Ani hava değişimi sürücülere zor anlar yaşatırken, özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde sıkıntılar yaşandı.

Ağustos sonunda kış sürprizi! Her yer beyaza büründü
Başlık ResmiAğustos sonunda kış sürprizi! Her yer beyaza büründü

ULAŞIM ZAMAN ZAMAN AKSADI

Dolu nedeniyle yolun kayganlaşmasının ardından bazı tırlar ilerleyemeyerek yolda kaldı. Araçların yolda kalmasıyla birlikte Şavşat-Ardahan kara yolunda ulaşım zaman zaman aksadı.

Ağustos ayının son günlerinde yaşanan ve kış manzaralarını aratmayan görüntü, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ağustos sonunda kış sürprizi! Her yer beyaza büründü
Başlık ResmiAğustos sonunda kış sürprizi! Her yer beyaza büründü
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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