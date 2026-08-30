Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma: 65 milyon avro bonservis!

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray'la anılan Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin Suudi ekibi Al-Hilal ile sözlü anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için Topçular'a 45 milyon avroluk bonservis teklifi yapmış ancak oyuncu İstanbul devine gitmek istemediğini kulüp yönetimine bildirmişti.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Arsenal'den ayrılması kesinleşen Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

65 MİLYON AVRO BONSERVİS

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Al-Hilal, İngiliz devinden ayrılması kesinleşen Brezilyalı kanat oyuncusu için sözlü anlaşmaya vardı. Suudi ekibinin bu transfer için Arsenal'e 65 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödeyeceği ve futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Gabriel Martinelli

İMZA İÇİN ARABİSTAN'A GİDECEK

25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için 24 saat içinde Suudi Arabistan'a seyahat edeceği belirtildi.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılıların transferi için 45 milyon avroluk teklif yaptığı Martinelli, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini kulüp yönetimine iletti. The Athletic'in haberine göre; Brezilyalı yıldız, sarı kırmızılı ekipten gelen cazip teklife rağmen transfer olmak istemedi.

Gabriel Martinelli

ARSENAL PERFORMANSI

2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Gabriel Martinelli, 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. İngiliz ekibiyle toplamda 278 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 62 gol ve 36 asistlik performans sergiledi.

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