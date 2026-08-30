BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste
BİM aktüel ürünler kataloğu, ağustos ayının son gününde alışveriş planı yapanların gündeminde yer alıyor. Gözler 1-2-4 Eylül BİM aktüel kataloğundaki yeni fırsatlara çevrildi. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden tekstil ve ev ihtiyaçlarına kadar farklı kategorilerdeki ürünler fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Eylül ayının ilk haftasına girilirken BİM'in yeni aktüel ürünleri de yakından takip ediliyor. Haftanın farklı günlerinde satışa çıkacak ürünleri önceden incelemek isteyenler, "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?" sorularına cevap arıyor. 30 Ağustos ile 1-4 Eylül tarihlerini kapsayan kataloglarda günlük ihtiyaçların yanı sıra elektronik, ev, mutfak ve tekstil kategorilerinde çok sayıda ürün bulunuyor.
1 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Siyah Zeytin 2 kg - 215 TL
Osmancık Pirinç 5 kg - 329 TL
Riviera Zeytinyağı 1 L - 229 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L - 279 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg - 49,75 TL
Makarna Çeşitleri 500 g - 27,50 TL
Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 g - 39,50 TL
Süzme Çiçek Balı 1 kg - 325 TL
Beyaz Sirke 5 L - 75 TL
Çilek Reçeli 1 kg - 105 TL
Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g - 109 TL
Maş Fasulyesi / Börülce 500 g - 59,50 TL
Keten Tohumu 250 g - 29,50 TL
Chia Tohumu / Kinoa Tohumu 250 g - 64,50 TL
Hijyenik Ped Çeşitleri - 105 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml - 149 TL
Banyo Temizleyici 1 L - 89 TL
Ultra Çamaşır Suyu 694 ml - 39 TL
Yüzey Temizleyici 1000 ml - 47,50 TL
Bulaşık Makinesi Parlatıcı ve Kurutucu 250 ml - 82,50 TL
Selülozik Bulaşık Süngeri - 34,50 TL
Mikrofiber Bez 3'lü - 75 TL
Cam Bezi - 55 TL
Spor Ayakkabı Deodorantı 100 ml - 129 TL
Aerosol Oda Spreyi - 119 TL
Mini Sunum Peçete 24x24 cm - 49 TL
Çocuk Diş Fırçası - 99 TL
Şampuan 600 ml - 89 TL
Şampuan 600 ml - 159 TL
Duş Jeli 500 ml - 75 TL
Katı Sabun 4x90 g - 89 TL
Saç Maskesi 30 ml - 29 TL
Parfümlü Sprey Kolonya 150 ml - 89 TL
Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml - 169 TL
Yüz Maskesi - 129 TL
Maskara - 199 TL
Kutulu Kürdanlı Diş İpi 50'li - 69 TL
Kutulu Kulak Pamuğu 200'lü - 69 TL
Flex Mutfak Çakmağı - 89 TL
Çokoprens Atıştırmalık 81 g - 10 TL
%100 Meyve Suyu Çeşitleri 6x200 ml - 55 TL
Meyve ve Kola Aromalı Karışık Ekşi Yumuşak Şekerleme 400 g - 99 TL
Barbie Telefon Oyuncaklı Sert Şeker 30 g - 49 TL
Çizmeci Wafer Master Gofret Çeşitleri 20 g - 5 TL
Kakaolu Fındıklı Krema 1000 g - 196 TL
Kakaolu Fındık Kreması 350 g - 199 TL
Frambuaz Dolgulu Pancake 55 g - 25 TL
Çilekli Soslu ve Krema Dolgulu Kek 34x15 g - 119 TL
Pizza Aromalı Bruschette 70 g - 45 TL
Halley Mini 24x10,3 g - 129 TL
Orman Meyveli Bar 10x25 g - 59 TL
Eti Karam Gurme Gofret 3x50 g - 69 TL
Krema Çeşitleri 300 g - 149 TL
Fındık Kremalı Gofret 216 g - 75 TL
2 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
15,6 İnç Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı - 14.900 TL
Elektrikli Masaj Yatağı - 9.900 TL
Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi - 4.900 TL
İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak - 8.900 TL
4 Program Bulaşık Makinesi - 13.900 TL
Ev Tipi Portatif Infrared Sauna - 99.000 TL
Masaj Koltuğu - 49.500 TL
LED Ocaklı Işıklı Çocuk Mutfak Seti - 2.750 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası - 1.750 TL
Retro Çalışma Masası - 1.750 TL
London Dekoratif Kitaplık - 1.790 TL
Ahsen Kitaplıklı Çalışma Masası - 1.850 TL
Yağmur Çalışma Masası - 995 TL
4 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm - 1.150 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri - 2,90 TL
Çelik Derin Tencere 30 cm - 1.150 TL
Sütlük 14 cm - 219 TL
Krep Tava 26 cm - 279 TL
Meyve Bıçağı 3'lü - 45 TL
Kapaklı Tencere 23,2 cm - 249 TL
Su Bardağı 3'lü - 119 TL
Meşrubat Bardağı 3'lü - 159 TL
Cam Kase/Çerezlik 6'lı - 125 TL
Cozy Cam Kupa - 55 TL
Cube Cam 3'lü Saklama Kabı Seti - 219 TL
Cam Kavanoz 900 cc - 89 TL
Cam Baharatlık 290 cc - 59 TL
Makarna Tabağı - 119 TL
Cam Ayaklı Kahve Bardağı 3'lü - 139 TL
Cam Fiyonklu Kapaklı Kase - 149 TL
Cam Turşu Kavanozu 2000 cc - 99 TL
Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc - 18 TL
Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc - 15 TL
Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc - 14 TL
Kapaksız Cam Kavanoz 300 cc - 9,75 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı - 379 TL
Çamaşır Sepeti 58 L - 399 TL
Tekerlekli Saklama Kutusu 35 L - 329 TL
Çamaşır Selesi 30 L - 189 TL
Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml - 39 TL
Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 850 ml - 65 TL
Pipetli Matara 750 ml - 129 TL
Telefon Tutucu - 16 TL
3 Katlı Yumurta Rafı - 99 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri - 79 TL
Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti - 199 TL
Tezgah Üstü Bulaşıklık - 249 TL
Süzgeçli Kesim Panosu - 59 TL
Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 2470 ml - 55 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml - 35 TL
Filtreli Sürahi 3,5 L - 949 TL
Papatya Şekilli Desenli Tepsi 28 cm - 119 TL
Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 10 L - 149 TL
Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 6 L - 109 TL
Plastik Ürün Çeşitleri - 35 TL
Mandal Çeşitleri 20'li - 45 TL
Puf Toka Çeşitleri - 59 TL
Çantalı Renkli Lastik Toka Çeşitleri 200'lü - 99 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti - 599 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 349 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti - 479 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf - 279 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf - 199 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 249 TL
Yastık Kılıfı - 79 TL
Mutfak Önlüğü - 99 TL
Erkek Pantolon - 329 TL
Kadın Pantolon - 329 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 89 TL
Dizüstü Biker Tayt - 99 TL
Saç Kurutma Bonesi - 99 TL