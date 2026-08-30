BİM aktüel ürünler kataloğu, ağustos ayının son gününde alışveriş planı yapanların gündeminde yer alıyor. Gözler 1-2-4 Eylül BİM aktüel kataloğundaki yeni fırsatlara çevrildi. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden tekstil ve ev ihtiyaçlarına kadar farklı kategorilerdeki ürünler fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Eylül ayının ilk haftasına girilirken BİM'in yeni aktüel ürünleri de yakından takip ediliyor. Haftanın farklı günlerinde satışa çıkacak ürünleri önceden incelemek isteyenler, "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?" sorularına cevap arıyor. 30 Ağustos ile 1-4 Eylül tarihlerini kapsayan kataloglarda günlük ihtiyaçların yanı sıra elektronik, ev, mutfak ve tekstil kategorilerinde çok sayıda ürün bulunuyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

1 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Siyah Zeytin 2 kg - 215 TL

Osmancık Pirinç 5 kg - 329 TL

Riviera Zeytinyağı 1 L - 229 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L - 279 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg - 49,75 TL

Makarna Çeşitleri 500 g - 27,50 TL

Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 g - 39,50 TL

Süzme Çiçek Balı 1 kg - 325 TL

Beyaz Sirke 5 L - 75 TL

Çilek Reçeli 1 kg - 105 TL

Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g - 109 TL

Maş Fasulyesi / Börülce 500 g - 59,50 TL

Keten Tohumu 250 g - 29,50 TL

Chia Tohumu / Kinoa Tohumu 250 g - 64,50 TL

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Hijyenik Ped Çeşitleri - 105 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml - 149 TL

Banyo Temizleyici 1 L - 89 TL

Ultra Çamaşır Suyu 694 ml - 39 TL

Yüzey Temizleyici 1000 ml - 47,50 TL

Bulaşık Makinesi Parlatıcı ve Kurutucu 250 ml - 82,50 TL

Selülozik Bulaşık Süngeri - 34,50 TL

Mikrofiber Bez 3'lü - 75 TL

Cam Bezi - 55 TL

Spor Ayakkabı Deodorantı 100 ml - 129 TL

Aerosol Oda Spreyi - 119 TL

Mini Sunum Peçete 24x24 cm - 49 TL

Çocuk Diş Fırçası - 99 TL

Şampuan 600 ml - 89 TL

Şampuan 600 ml - 159 TL

Duş Jeli 500 ml - 75 TL

Katı Sabun 4x90 g - 89 TL

Saç Maskesi 30 ml - 29 TL

Parfümlü Sprey Kolonya 150 ml - 89 TL

Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml - 169 TL

Yüz Maskesi - 129 TL

Maskara - 199 TL

Kutulu Kürdanlı Diş İpi 50'li - 69 TL

Kutulu Kulak Pamuğu 200'lü - 69 TL

Flex Mutfak Çakmağı - 89 TL

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Çokoprens Atıştırmalık 81 g - 10 TL

%100 Meyve Suyu Çeşitleri 6x200 ml - 55 TL

Meyve ve Kola Aromalı Karışık Ekşi Yumuşak Şekerleme 400 g - 99 TL

Barbie Telefon Oyuncaklı Sert Şeker 30 g - 49 TL

Çizmeci Wafer Master Gofret Çeşitleri 20 g - 5 TL

Kakaolu Fındıklı Krema 1000 g - 196 TL

Kakaolu Fındık Kreması 350 g - 199 TL

Frambuaz Dolgulu Pancake 55 g - 25 TL

Çilekli Soslu ve Krema Dolgulu Kek 34x15 g - 119 TL

Pizza Aromalı Bruschette 70 g - 45 TL

Halley Mini 24x10,3 g - 129 TL

Orman Meyveli Bar 10x25 g - 59 TL

Eti Karam Gurme Gofret 3x50 g - 69 TL

Krema Çeşitleri 300 g - 149 TL

Fındık Kremalı Gofret 216 g - 75 TL

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

2 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

15,6 İnç Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı - 14.900 TL

Elektrikli Masaj Yatağı - 9.900 TL

Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi - 4.900 TL

İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak - 8.900 TL

4 Program Bulaşık Makinesi - 13.900 TL

Ev Tipi Portatif Infrared Sauna - 99.000 TL

Masaj Koltuğu - 49.500 TL

LED Ocaklı Işıklı Çocuk Mutfak Seti - 2.750 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası - 1.750 TL

Retro Çalışma Masası - 1.750 TL

London Dekoratif Kitaplık - 1.790 TL

Ahsen Kitaplıklı Çalışma Masası - 1.850 TL

Yağmur Çalışma Masası - 995 TL

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

4 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm - 1.150 TL

Kavanoz Kapağı Çeşitleri - 2,90 TL

Çelik Derin Tencere 30 cm - 1.150 TL

Sütlük 14 cm - 219 TL

Krep Tava 26 cm - 279 TL

Meyve Bıçağı 3'lü - 45 TL

Kapaklı Tencere 23,2 cm - 249 TL

Su Bardağı 3'lü - 119 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü - 159 TL

Cam Kase/Çerezlik 6'lı - 125 TL

Cozy Cam Kupa - 55 TL

Cube Cam 3'lü Saklama Kabı Seti - 219 TL

Cam Kavanoz 900 cc - 89 TL

Cam Baharatlık 290 cc - 59 TL

Makarna Tabağı - 119 TL

Cam Ayaklı Kahve Bardağı 3'lü - 139 TL

Cam Fiyonklu Kapaklı Kase - 149 TL

Cam Turşu Kavanozu 2000 cc - 99 TL

Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc - 18 TL

Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc - 15 TL

Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc - 14 TL

Kapaksız Cam Kavanoz 300 cc - 9,75 TL

Desenli Kahve Fincan Takımı - 379 TL

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Çamaşır Sepeti 58 L - 399 TL

Tekerlekli Saklama Kutusu 35 L - 329 TL

Çamaşır Selesi 30 L - 189 TL

Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml - 39 TL

Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 850 ml - 65 TL

Pipetli Matara 750 ml - 129 TL

Telefon Tutucu - 16 TL

3 Katlı Yumurta Rafı - 99 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri - 79 TL

Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti - 199 TL

Tezgah Üstü Bulaşıklık - 249 TL

Süzgeçli Kesim Panosu - 59 TL

Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 2470 ml - 55 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml - 35 TL

Filtreli Sürahi 3,5 L - 949 TL

Papatya Şekilli Desenli Tepsi 28 cm - 119 TL

Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 10 L - 149 TL

Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 6 L - 109 TL

Plastik Ürün Çeşitleri - 35 TL

Mandal Çeşitleri 20'li - 45 TL

Puf Toka Çeşitleri - 59 TL

Çantalı Renkli Lastik Toka Çeşitleri 200'lü - 99 TL

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1-2-4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Çift Kişilik Nevresim Seti - 599 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 349 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti - 479 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf - 279 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf - 199 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 249 TL

Yastık Kılıfı - 79 TL

Mutfak Önlüğü - 99 TL

Erkek Pantolon - 329 TL

Kadın Pantolon - 329 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 89 TL

Dizüstü Biker Tayt - 99 TL

Saç Kurutma Bonesi - 99 TL

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