Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
Hollanda ekibi Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ajax Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Amrabat ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Fenerbahçe'nin yanı sıra Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United'da oynayan Amrabat, geçen sezon kiralık olarak Real Betis'te forma giydi.
Sarı-lacivertlilerde 45 maça çıkıp 3 gol atan Amrabat'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.
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