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Samsun'da şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir

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Samsun'da balıkçının bulduğu cisim, sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. İnsansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim uzman ekip tarafından incelenecek.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçılık yapan Kazım Baltaoğlu sahilde dolaştığı sırada denizin içerisinde bir cisim fark etti. Kayık zannettiği cismin kayık olmadığını anlayan Baltaoğlu, durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsunda şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir
Başlık ResmiSamsunda şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir

İNSANSIZ DENİZ ARACI OLABİLİR

Cismin insansız deniz aracı olduğu değerlendirilirken, incelenmesi ve ne olduğunun belirlenmesi amacıyla olay yerine uzman ekipler gönderildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Samsunda şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir
Başlık ResmiSamsunda şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir

BARTIN'DA DA BULUNMUŞTU

Öte yandan 5 gün önce de Bartın Kastamonu sınırındaki Kapısuyu köyü açıklarında, denizde yüzen gençler bir cisim bulmuştu. İlk tespitlerde dronda, mühimmat bulunmadığı, önceki bulunanlarlar gibi gövde ve kanatlarının strafor köpükten, pervanelerinin ağaçtan, eklenti vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edilmişti.

Samsunda şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir
Başlık ResmiSamsunda şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir

70 GÜNDE 3 İHA BULUNDU

Bartın’da 14 Haziran’da Kapısuyu Köyü Plajı’nda, 19 Haziran’da ise Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz Plajı’nda insansız hava aracı bulunmuştu. Son 70 günde bulunan 3 insansız hava aracının da birbirinin benzeri olduğu, Ukrayna ve Rusya Savaşı’nda kullanılan insansız hava araçlarından olduğu tahmin ediliyor.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun
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