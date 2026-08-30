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Dünya

Japonya'da sel felaketi: 400 bin kişiye kritik uyarı

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Japonya'da sel felaketi: 400 bin kişiye kritik uyarı
Fotoğraf Başlığı Japonyada sel felaketi: 400 bin kişiye kritik uyarı

Japonya’nın Fukui eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınları, toprak kaymaları ve nehir taşkınlarına yol açarken, yaklaşık 400 bin kişiye güvenlik uyarısı yapıldı.

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Japonya’nın Fukui eyaleti şiddetli yağışlara teslim oldu. Eyaletin bazı kesimleri bu sabaha kadar olan 24 saatlik sürede 300 milimetrenin üzerinde rekor düzeyde yağış aldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Fukui, Ono ve Katsuyama şehirleri için en yüksek risk durumunu ifade eden "5. Seviye Şiddetli Yağış Uyarısı" yayınladı. Ayrıca yaklaşık 400 bin kişiye güvenlik uyarısı yapıldı.

Şiddetli yağışlar Fukui eyaletinde hayatı da olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel baskınları, toprak kaymaları ve nehir taşkınları meydana geldi. Oluşan maddi hasar karayolu ve demiryolu ulaşımında aksamalara yol açtı. JMA, bölgedeki şiddetli yağışların Pazartesi öğle saatlerine dek etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Japonyada sel felaketi: 400 bin kişiye kritik uyarı
Başlık ResmiJaponyada sel felaketi: 400 bin kişiye kritik uyarı

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 13 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Japonya'nın farklı kesimlerinde son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar geniş çaplı hasara yol açmıştı. Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 4 bin yapı yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı. Perşembe günü ise ülkenin Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde etkili olan rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Sel baskınları ve toprak kaymaları birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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