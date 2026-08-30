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KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KYK yurt sonuç tarihi

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KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KYK yurt sonuç tarihi
Fotoğraf Başlığı KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KYK yurt sonuç tarihi

2026 KYK yurt başvurularının sona ermesiyle birlikte üniversite öğrencilerinin gündemi sonuç takvimine çevrildi. GSB yurt başvuru sonuçları, e-Devlet KYK sonuç sorgulama ekranı ve yurtların açılış tarihi yeni eğitim dönemi öncesinde yakından takip ediliyor. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için alınan yurt başvurularında süreç tamamlandı. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve şartları karşılayan ara sınıf öğrencilerinin başvuruları 25-29 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru ekranının kapanmasının ardından öğrenciler şimdi GSB'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapacağı duyuruyu bekliyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Ağustos 2026 itibarıyla KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 dönemi yurt yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği kesin tarih de duyurulmadı.

Geçmiş yıllardaki takvimler sonuçların eylül ayında açıklanabileceğine işaret etse de 2026 KYK yurt sonuç tarihi ancak GSB'nin duyurusuyla kesinleşecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler yerleştirme durumlarını e-Devlet'teki "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetinden kontrol edebilecek.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KYK yurt sonuç tarihi
Başlık ResmiKYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KYK yurt sonuç tarihi

2026 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK yurtlarının açılacağı tarih de henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilmedi. Yurtların öğrenci kabulüne başlayacağı güne ilişkin ise şu ana kadar kesin bir tarih paylaşılmadı.

Yurtların açılış takviminin yerleştirme sonuçları ve kayıt süreciyle birlikte netleşmesi bekleniyor. KYK yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin sonuçların ardından kayıt işlemlerine ilişkin duyuruları da takip etmesi gerekecek. e-Devlet'te hem "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hem de "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetleri bulunuyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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