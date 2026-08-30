ABD'li üst düzey askeri yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i İran'a yönelik geniş çaplı operasyonların uzatılmasının sürdürülemez olduğu konusunda uyardı. Komutanlara göre Orta Doğu'ya kaydırılan askeri güç, ABD'nin Avrupa ve Pasifik başta olmak üzere diğer bölgelerdeki tehditlere karşı kapasitesini zayıflatıyor.

ABD'nin İran'a karşı yaklaşık altı aydır sürdürdüğü askeri operasyonlar Pentagon'da ciddi endişelere yol açtı.

The Washington Post'un (WP) gizli bir Pentagon değerlendirmesine aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin üst düzey askeri liderleri Savunma Bakanı Pete Hegseth'e İran'a yönelik geniş çaplı operasyonların daha fazla uzatılmasının ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarının yanı sıra Avrupa, Pasifik ve Latin Amerika'daki ABD operasyonlarını yöneten dört yıldızlı komutanların görüşleri, Pentagon'un 14 Ağustos tarihli gizli Savunma Bakanı Emir Kitabı'na girdi.

ABD ordusunda İran çatlağı: Komutanlar Trump yönetiminin planına karşı çıktı

Komutanların itirazının merkezinde, İran savaşı için Orta Doğu'ya kaydırılan gemi, uçak, personel ve silah sistemlerinin ABD'nin dünyanın diğer bölgelerindeki askeri kapasitesini giderek aşındırması yer aldı.

"ÇOK UZUN SÜREDİR ÇOK FAZLA"

WP'ye konuşan ve gizli değerlendirmeye aşina bir kaynak, yaklaşık altı aydır devam eden İran operasyonlarına ilişkin askeri liderlik içindeki genel görüşü "çok uzun süredir çok fazla" diyerek dikkat çekti.

14 Ağustos tarihli plana göre bazı birlikler Eylül sonuna, bazı ABD unsurları ise 2027'ye kadar Orta Doğu'da kalacak.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar emretmesi ihtimaline karşı aylardır 50 binden fazla askeri hazır tutuyor.

ABD ordusunda İran çatlağı: Komutanlar Trump yönetiminin planına karşı çıktı

KOMUTANLARDAN HEGSETH'İN PLANINA İTİRAZ

ABD Avrupa Komutanlığı, Pasifik Komutanlığı ve Güney Komutanlığı'nın liderleri ile Donanmanın en üst düzey komutanı, Hegseth'in bazı kuvvetlerin görev sürelerini uzatma planını onaylamadı.

Komutanlar plana karşı çıkmalarına rağmen, emir verilmesi halinde kararı uygulayacak.

Avrupa ve Latin Amerika'daki komutanlara göre gemi ve gözetleme uçaklarının İran savaşı için CENTCOM'a kaydırılması, kendi bölgelerindeki görevlerin yanı sıra ABD ana vatanının savunmasına ilişkin yükümlülükleri de riske atıyor.

Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo da uçak gemisi taarruz grubu ve destroyerler dahil kendi bölgesinden sürekli istenen askeri desteğe karşı çıktı.

ABD ordusunda İran çatlağı: Komutanlar Trump yönetiminin planına karşı çıktı

ABD DONANMASINDA ALARM: MUHRİPLERİN DÖRTTE BİRİ HAZIR

Deniz Operasyonları Komutanı Amiral Daryl Caudle'a göre İran savaşının sona ereceği tarihin belirsizliği nedeniyle Donanmanın mevcut destek seviyesini uzun süre koruması mümkün değil.

Gizli değerlendirmede ABD Donanmasının muhrip filosunun yalnızca yaklaşık dörtte birinin yeni bir göreve çıkmaya hazır durumda olduğu bilgisi yer aldı.

İran savaşı Donanmayı olağanüstü bir operasyon temposuna soktu. Düzinelerce savaş gemisi önce ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın karşı saldırılarına karşı savunma için, ardından Hürmüz Boğazı çevresindeki operasyonlar için kullanıldı. Bazı gemiler ve mürettebat aylarca planlanandan uzun süre görevde kaldı.

Mevcut tempo devam ederse gemilerin bakım süreçleri de aksayabilir. Böyle bir durumda dünyanın başka bir bölgesinde yeni bir çatışmanın başlaması, ABD'nin kullanabileceği savaş gemisi sayısını daha da kritik hale getirebilir.

ABD ordusunda İran çatlağı: Komutanlar Trump yönetiminin planına karşı çıktı

KRİTİK FÜZE STOKLARI AZALDI

İran savaşı ABD'nin yalnızca personel ve savaş gemileri üzerindeki yükünü artırmadı. Kritik mühimmat stokları da çatışmanın etkisini taşıyor.

İran savaşı ve daha önce Ukrayna'ya yapılan yardımlar, Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füze stoklarını azalttı. Benzer baskı THAAD önleyici füzeleri ve uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinde de yaşandı.

Pentagon'un Reaper insansız hava aracı filosunun yaklaşık yüzde 25'i savaş sırasında kaybedilirken, Orta Doğu'daki ABD üsleri milyarlarca dolarlık hasar gördü.

Trump yönetimi ise ABD'nin mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu yönündeki haberleri reddediyor.

ORTA DOĞU'YA YIĞINAK PASİFİK'İ VURDU

Pentagon'daki endişenin bir diğer ayağını Çin oluşturuyor.

Orta Doğu'ya yapılan askeri sevkiyatlar ABD'nin Pasifik'teki güç yapısını da etkiledi. Bölgedeki bazı ABD müttefikleri, füze ve hava savunma önleyicilerindeki azalmanın Çin karşısındaki savunmayı zayıflatabileceği endişesini Washington'a taşıdı.

ABD'nin Pekin'i caydırma planında önemli bir yere sahip olan Pasifik'teki uçak gemilerinden biri de 300 günden uzun süredir görev yapan başka bir uçak gemisinin yerini almak üzere Orta Doğu'ya gönderildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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