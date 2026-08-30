ABD ve İran arasındaki askeri gerilim körfezde düğümlenirken, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için gözler Washington'a çevrildi. İranlı yetkililer, Umman ile varılan transit geçiş mutabakatının ancak ABD'nin diplomatik yükümlülüklerini yerine getirmesiyle uygulanacağını, aksi takdirde boğazdaki sıkı denetimin devam edeceğini açıkladı.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin anlaşmaya varıldığı açıklandı. Ancak Tahran, boğazın yeniden açılması için ABD’nin bazı taahhütlerini yerine getirmesini şart koşuyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, Umman ile boğazdan geçiş konusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığını ancak bunun henüz otomatik olarak uygulamaya geçmeyeceğini söyledi.

İRAN’DAN ABD’YE AÇIK MESAJ

Garibabadi, anlaşmanın hayata geçirilmesinin başta ABD olmak üzere karşı tarafın verdiği sözleri yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti.

Hürmüz için anlaşma sağlandı ama bir şart var! İran ABD’den adım bekliyor

İranlı Bakan Yardımcısı, “Bu taahhütler ne zaman uygulanırsa İran da gerekli adımları atacaktır” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Trump imzayı attı! 400 yıllık gölün adını değiştirdi

Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için acele etmediğini belirten Garibabadi, İran’ın “savunma tedbirlerini” ve tehditlere karşı koyma çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Garibabadi ayrıca Washington’ın diplomasiye dönmek istemesi halinde geçmişteki eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini savundu.

Hürmüz için anlaşma sağlandı ama bir şart var! İran ABD’den adım bekliyor

HÜRMÜZ BOĞAZI HÂLÂ KAPALI

İranlı yetkili, Umman hükümetiyle boğaz konusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığını ancak uygulamanın karşı tarafın atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı’nın hâlâ kapalı olduğunu belirterek, bu güzergâhtan geçecek gemilerin İran’ın koordinasyonu ve izniyle hareket edebileceğini ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin boğazdaki gemi hareketlerini yakından takip ettiğini belirten Garibabadi, bazı gemilerin Tahran’ın onayı olmadan geçiş yaptığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Hürmüz için anlaşma sağlandı ama bir şart var! İran ABD’den adım bekliyor

KATAR VE PAKİSTAN DEVREDE

İran’ın Katar ve Pakistan ile yaptığı görüşmelere de değinen Garibabadi, bu temasların iki ülkenin ABD ile yürütülen görüşmelerdeki arabulucu rolü kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Katar ve Pakistan’ın, İslamabad mutabakatında yer alan taahhütlerin yeniden uygulanmasının mümkün olup olmadığını değerlendirmek amacıyla temaslarda bulunduğu belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası