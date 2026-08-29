Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ve yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'un lig etabı maçlarının fikstürü belli oldu.
Avrupa'da mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig etabı maçlarının fikstürü açıklandı.
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BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi şöyle:
17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya
15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş
22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace
5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş
26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG
28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.
Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:
15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor
22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts
5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor
10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec
17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor