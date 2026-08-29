Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ve yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'un lig etabı maçlarının fikstürü belli oldu.

Avrupa'da mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig etabı maçlarının fikstürü açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi şöyle:

17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya

15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG

28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:

15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor

22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts

5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg

26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor

10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec

17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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