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Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa fikstürü belli oldu

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ve yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'un lig etabı maçlarının fikstürü belli oldu.

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Avrupa'da mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig etabı maçlarının fikstürü açıklandı.

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BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi şöyle:

17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya

15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG

28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:

15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor

22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts

5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg

26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor

10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec

17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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