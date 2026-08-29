Fed Başkanı konuştu, altın sert düştü! Goldman Sachs'tan yıl sonu için yeni tahmin

ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşmasının ardından sert düşen altın, yatırımcısını korkuttu. Herkes "Altın fiyatları ne olacak?" sorusuna cevap ararken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan 2026 sonu için yeni bir tahmin geldi. İşte detaylar...

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımlarını 2 katına çıkaracağını açıklamasıyla hızlı yükselen altın, FED Başkanı Kevin Warsh'ın dün akşamki Jackson Hole konuşmasının ardından sert bir düşüş gösterdi. 7.200 liranın üzerine çıkan gram altın yeniden 7 bin liranın altına, 4.700 dolar sınırına kadar çıkan ons altın ise 4.500 doların altına düştü. Bu gelişmeler üzerine herkes "Altın fiyatları ne olacak?" sorusuna cevap ararken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi.

2026 SONU ALTIN TAHMİNİ

Wall Street'in önde gelen bankalarından Goldman Sachs, ons altın için 2026 yıl sonu fiyat tahminini 4.900 dolar olarak açıkladı.

Fed Başkanı konuştu, altın sert düştü! Goldman Sachstan yıl sonu için yeni tahmin

GOLDMAN SACHS NEDEN YÜKSELİŞ BEKLİYOR?

Goldman Sachs'a göre altın, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği güçlü alımlar ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerdeki değişimle destekleniyor. Banka, 2026 yılında merkez bankalarının aylık ortalama 50 ton altın almasını bekliyor. Haziran ayında ise bu alımların aylık 100 ton seviyesine çıktığı hesaplandı.

ÇİFT YÖNLÜ OYNAKLIK UYARISI

Goldman Sachs ayrıca altın fiyatının 4.900 dolarlık tahminin üzerine çıkma ihtimalinin bulunduğuna işaret ediyor. Özellikle yatırımcıların altın opsiyonlarına yönelik artan talebinin fiyat hareketlerini daha da güçlendirebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte banka, bu durumun altın piyasasında çift yönlü oynaklığı da artırabileceği uyarısında bulunuyor.