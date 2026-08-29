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Spor

Bursaspor, Kayserispor'a kötü bir ilki yaşattı

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Bursaspor, Kayserispor'a kötü bir ilki yaşattı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe ortak oldu. Bu sezon ilk yenilgisini alan sarı kırmızılılar, 9 puanla liderliğini sürdürdü

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında şampiyonluk adaylarından Kayserispor, Bursaspor'u konuk etti.

MAÇTA 3 GOL, 2 PENALTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Bursaspor, Kayserispor'a bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada penaltıdan Iheanacho ve 77. dakikada Alperen Babacan kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 31. dakikada penaltıdan Hasani attı.

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Bu sezon ilk yenilgisini alan Kayserispor, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor ise puanını 9'a çıkararak Kayserispor'un averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Kayserispor - Bursaspor
Başlık ResmiKayserispor - Bursaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada gelişen ev sahibi atağında topla buluşan Seferi'nin rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kaleci Kerem'de kaldı.

21. dakikada Sinan'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Hasani'nin düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

26. dakikada Hasani, ceza sahası sol çaprazında Alperen Babacan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hasani, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Kayserispor - Bursaspor
Başlık ResmiKayserispor - Bursaspor

54. dakikada Bursaspor atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Iheanacho, topu filelere yolladı. 1-1

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Iheanacho'nun pasında Alperen Babacan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

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