Gaziosmanpaşa’da kavga sırasında çatıdan atılan teneke saksının başına isabet etmesi sonucu yaralanan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda gözaltına aldığı İsmail T. tutuklandı.

Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında çıkan kavga sırasında çatıdan sokağa atılan teneke saksı, yoldan geçen 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere’nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Yurtdere, hastanede gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybederken, olayla ilgili gözaltına alınan İsmail T. tutuklandı.

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KAVGADA ÇATIDAN ATILAN SAKSI BAŞINA İSABET ETTİ

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da Merkez Mahallesi Kalender Sokak'tan geçen Yaşar Yurtdere (66), tanımadığı iki grup arasında çıkan kavga sırasında binanın çatı katından aşağıya atılan teneke saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Yurtdere, 24 Temmuz'da ameliyata alındı.

İstanbul’da akıl almaz olay! Kayınpederine saksı attı, yoldan geçen adamı öldürdü

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yurtdere, tekrar rahatsızlandı. Yurtdere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüphelinin İsmail T. olduğunu belirledi.

Hakkında 2 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul’da akıl almaz olay! Kayınpederine saksı attı, yoldan geçen adamı öldürdü

OĞLU DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaşar Yurtdere'nin oğlu Abbas Yurtdere, gazetecilere, olay günü kayınpederi ile damadın tartıştığını ve sokağa saksı atıldığını söyledi. İsmail T'nin saksıları atmaması konusunda uyarıldığını belirten Yurtdere, sokaktan geçerken başına isabet eden saksı nedeniyle babasının günler süren tedavinin ardından vefat ettiğini söyledi.

AİLENİN AVUKATI KONUŞTU: ADİL BİR KARAR BEKLİYORUZ

Ailenin avukatı Özlem Fadime Akyol ise Yaşar Yurtdere'nin trajik bir biçimde rahmetli olduğunu dile getirerek, "Maktul sokakta bulunduğu sırada bir binadan failin fırlattığı ağır, hacmi büyük bir cismin kendisine isabet etmesi neticesinde vefat etmiştir" dedi.

Akyol, bunun kasten öldürme suçu olduğunu ifade ederek, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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