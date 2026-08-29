Bakan Gürlek duyurdu! "Alo Adalet 135" hattı 1 Eylül'de hayata geçiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül itibariyle "Alo Adalet 135" hattının hayata geçeceğini açıkladı. İlk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde kullanılacak olan sistemle vatandaşlar dava ve soruşturma dosyalarıyla ilgili başvuruları hızlı bir şekilde iletebilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde "Alo Adalet 135" hizmetinin hayata geçirileceğini belirtti.

Bakan Gürlek, sosyal medya sayfasından paylaştığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefleri çerçevesinde adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Gürlek, açıklamasında şunları söyledi:

"BAŞVURULARI HIZLI BİR ŞEKİLDE İLETEBİLECEKSİNİZ"

"1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zeka destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz."

Bakan Gürlek, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamaları kararlılıkla faaliyete geçirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak, gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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