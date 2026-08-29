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Spor

Liverpool, evinde galibiyeti bulamadı! Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldı

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Liverpool, evinde galibiyeti bulamadı! Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldı
Fotoğraf Başlığı Liverpool, evinde galibiyeti bulamadı! Nottingham Forestla 2-2 berabere kaldı

Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. İki kez geriye düşen ev sahibi, Alexander Isak ve Victor Muñoz'un golleriyle skoru eşitlese de galibiyete ulaşamadı.

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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. Anfield'da oynanan karşılaşmada Nottingham Forest, 24. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle öne geçti. Liverpool, ikinci yarıda 60. dakikada Alexander Isak ile skoru eşitledi.

Liverpool, evinde galibiyeti bulamadı! Nottingham Forestla 2-2 berabere kaldı
Başlık ResmiLiverpool, evinde galibiyeti bulamadı! Nottingham Forestla 2-2 berabere kaldı

Forest, 70. dakikada Morgan Gibbs-White'ın penaltıdan attığı golle bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Liverpool ise 82. dakikada Victor Muñoz'un şık golüyle yeniden eşitliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool, sezonun ilk iki lig maçından da beraberlikle ayrılmış oldu. Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Newcastle United deplasmanının ardından Nottingham Forest karşısında da sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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