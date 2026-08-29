Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lastikçide şişirilmeye çalışılan otomobil lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle havaya fırlayan lastik işçinin başına çarparken, işçi yere savruldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, işçinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Gaziantep’te bir lastik tamircisinde yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi’nde, İslahiye-Hassa kara yolu üstündeki bir oto lastikçide yaşandı.

Alınan bilgilere göre, iş yerinde çalışan bir işçi tamir edilen otomobil lastiğini şişirmeye başladı.

Gaziantep’te şişirilen lastik bomba gibi patladı: İşçi yere savruldu

LASTİK ANİDEN PATLADI

Şişirme işlemi sürdüğü esnada lastik, içindeki basıncın etkisiyle bir anda patladı.

Patlamanın şiddetiyle havaya fırlayan lastik, hemen yanında olan işçinin başına çarptı. Darbenin etkisiyle işçi yere savrulurken, etrafta olan diğer çalışanlar da büyük panik yaşadı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, işçinin lastiğin yanında olduğu esnada patlamanın yaşandığı, lastiğin hızla havaya yükseldiği ve işçinin yere düştüğü görülüyor.

Gaziantep’te şişirilen lastik bomba gibi patladı: İşçi yere savruldu

ŞANS ESERİ YARALANMADI

İlk bakışta ağır sonuçlara neden olabilecek patlamadan işçinin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, yaklaşık 35 senedir lastik sektöründe çalıştığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını kaydetti.

Göğebakan, olanların kendilerini korkuttuğunu fakat çalışanının ve iş yerinde olanların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek meslektaşlarını lastik şişirme işlemlerinde dikkatli olmaları hususunda uyardı.

“35 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR KAZA YAŞADIK”

Göğebakan, olayın sonrasında yaptığı açıklamada, “35 yıldır bu sektörün içerisindeyim, ilk defa böylesi bir kaza başımıza geldi. Çok korktuk ama çok şükür elemanımızda ve bizlerde bir şey yok” dedi.

Lastiğin patladığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ise kısa zamanda sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde patlamanın oluşturduğu basıncın şiddeti ve işçinin saniyeler içinde yere savrulması dikkat çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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