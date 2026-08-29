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Fethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü

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Fethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Karagedik Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve diğer kurumlara ait ekipler sevk edildi.

Fethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü
Başlık ResmiFethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına havadan da müdahale edilirken, gece görüş özelliğine sahip Nefes helikopteri çalışmalara destek verdi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü
Başlık ResmiFethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü

YANAN ALANDAN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yanan alan gece ve sabah saatlerinde drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Fethiye’nin merkezindeki yemyeşil alanın yangının ardından siyaha büründüğü görüldü.

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Fethiye’nin kent merkezindeki yeşil örtüsüyle dikkat çeken alan, yangının ardından adeta küle döndü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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