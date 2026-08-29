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3. Sayfa

Kuzenini öldürüp müebbet almıştı! Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü

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Kuzenini öldürüp müebbet almıştı! Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü

Konya'da 3 yıl önce alacak meselesi nedeniyle evine gelen kuzenini tüfekle öldüren Ömer Parlak, ilk olarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirazın ardından, kuzeninin olay sırasında söylediği belirtilen "Delikanlıysan vur" sözü nedeniyle Parlak'ın cezası haksız tahrik indirimiyle 18 yıla düşürüldü.

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Yaklaşık 3 yıl önce merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi 17343. Sokak'ta amcasının yanında çalışan 50 yaşındaki Ömer Parlak, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.

KAPIYA GELEN KUZENİNİ VURDU

Bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan kuzeni 30 yaşındaki Muhammet Bilal Parlak'ı telefonla arayan Ömer P., yaklaşık 5 bin liralık alacağının kendisine ödenmediğini iddia etti. İkili arasında telefonda başlayan tartışmanın ardından Muhammet Bilal Parlak, kuzeninin evine gitti. Ancak Ömer P. kapıyı açmadı. Çevrede bulunanların müdahalesiyle sakinleşen Muhammet Bilal Parlak, daha sonra aracına yöneldi. Bu sırada evinden tüfekle çıkan Ömer P., kuzeni Muhammet Bilal Parlak'a ateş etti.

Kuzenini öldürüp müebbet almıştı! Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü
Başlık ResmiKuzenini öldürüp müebbet almıştı! Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Ağır yaralanan Muhammet Bilal Parlak, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Ömer Parlak, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzenini öldürüp müebbet almıştı! Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü
Başlık ResmiKuzenini öldürüp müebbet almıştı! Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü

"DELİKANLIYSAN VUR" SÖZÜ DİKKATE ALINDI

Karara yapılan itirazın ardından dosyanın incelenmesi sırasında, Muhammet Bilal Parlak'ın olay öncesinde kuzenine yönelik "Vur beni, delikanlıysan" şeklinde söz söylediğine ilişkin tanık beyanları dikkate alındı. Ayrıca tarafların olaydan önce telefonla tartıştığı, Muhammet Bilal Parlak'ın sanığın evine gittiği ve sanığın kendisine hakaret edildiği yönündeki savunmasının aksini ortaya koyan bir delil bulunmadığı değerlendirildi.

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CEZASI 18 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkemece bu hususlar, sanık lehine haksız tahrik çerçevesinde değerlendirilerek müebbet hapis cezasında indirime gidildi. Sanık Ömer P.'nin cezası 18 yıl hapse düşürüldü. Sanık hakkında ayrıca iyi hal indirimi uygulanmadı. Karara yönelik itirazın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay incelemesinin ardından verilen karar onanarak kesinleşti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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