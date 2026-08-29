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Kullandığı motosiklet sonu oldu! 20 yaşındaki Emine'den acı haber

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Kullandığı motosiklet sonu oldu! 20 yaşındaki Emine'den acı haber

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen 20 yaşındaki Emine Sevil hayatını kaybetti.

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Bu sabah saat 08.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Konak yönüne doğru seyir halinde olan Emine Sevil (20) idaresindeki motosiklet, kavşak girişinde sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yola savrulan genç kız ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde Emine Sevil'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, genç kızın cansız bedeni ölü muayenesi yapılmak üzere cenaze hizmetleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Emine Sevil'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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