122. dönem ÖGG sınavı, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adayların ana gündem konularından biri de sınav sonuç tarihi. Değerlendirme ve itiraz sürecine ilişkin tarihler EGM'nin yayımladığı talimatta yer alıyordu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 122.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi...

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarından biri daha tamamlanmak üzere. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kala, binlerce aday sonuç takvimini araştırmaya başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi yazılı oturumun ardından değerlendirme süreci başlayacak. EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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