Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi
Fotoğraf Başlığı TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POLİS EKİPLERİNCE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM VERİLDİ. (HALİL DAĞ/TEKİRDAĞ-İHA)

122. dönem ÖGG sınavı, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adayların ana gündem konularından biri de sınav sonuç tarihi. Değerlendirme ve itiraz sürecine ilişkin tarihler EGM'nin yayımladığı talimatta yer alıyordu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 122.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi...

Kaydet
a- | +A

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarından biri daha tamamlanmak üzere. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kala, binlerce aday sonuç takvimini araştırmaya başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi
Başlık ResmiÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi yazılı oturumun ardından değerlendirme süreci başlayacak. EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
Ayvalık'ta tatilciler adalar arasını yürüyerek geçiyor
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
Fethiye'nin akciğerleri küle döndü
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
Kuzenini öldürüp müebbet almıştı!
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI!
TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI!
Trump duyurdu... İmzalar atıldı
İŞTE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR!
İŞTE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR!
81 ilin otomobil yaşı açıklandı
GÜZELLİK MERKEZİNDE SKANDAL!
GÜZELLİK MERKEZİNDE SKANDAL!
14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
Transferde 3 milyon euroluk fark
26 KENTE KRİTİK UYARI!
26 KENTE KRİTİK UYARI!
Meteoroloji tek tek paylaştı
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
Belediye başkanını böyle kandırdılar!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
Tarih belli oldu, ilk adımı kamu bankaları atacak
ALMAN BASINI DUYURDU
ALMAN BASINI DUYURDU
4 AB ülkesi çaresiz kalınca Türkiye'nin kapısını çaldı
EMSAL 'BAHŞİŞ' KARARI!
EMSAL 'BAHŞİŞ' KARARI!
Yargıtay'dan garsonlara kötü haber
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü
Fethiye'de yürek burkan görüntüler! Kentin akciğerleri küle döndü
Kaydet
Kuzenini öldürüp müebbet almıştı! Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü
Bir cümle cezasını 18 yıla düşürdü
Kaydet
Değeri 1.2 milyar doları aştı! İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
Değeri 1.2 milyar doları aştı! İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.