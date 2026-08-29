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Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga operasyon: 10 gözaltı

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Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga operasyon: 10 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonların gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken; dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî tutanaklarının uyuşmadığı, Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceği ortaya çıktı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, son operasyonlara dair gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan, "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık" dedi.

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DİKKAT ÇEKEN YENİ TESPİTLERE ULAŞILDI

Açıklama ise şöyle devam etti: "1- Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada; Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında 5inci dalga operasyon: 10 gözaltı
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında 5inci dalga operasyon: 10 gözaltı

DALGIÇ DEFTERİYLE TUTANAKLARDA ÇELİŞKİ VAR!

Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

DEDE BALTACI CİNAYETİ AYDINLATILDI

2- İkinci önemli gelişmesi ise 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandı. 2008 yılında Şereflikoçhisar’da ölü bulunan Baltacı’nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi.

Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.

Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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