Trabzonspor’un 4-0’lık Ferencvaros yenilgisi sonrası görevi bırakan hocaya yönetim destek verdi. Altıntop da “Abi Trabzon’un sana ihtiyacı var” dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros’a ilk maçın ardından rövanşta da 4-0 mağlup olan Trabzonspor’da Fatih Tekke istifa ettiğini açıklamıştı. Sorumluluğu üstüne aldığını belirten Tekke, 18 aydır sürdürdüğü görevini bıraktığını ifade ederken gece yarısı yönetimden açıklama geldi.

Başkan Doğan, istifasını veren Fatih Tekke'yi ikna etti: Bizimlesin Fatih Hoca'm

ÖZEL GÖRÜŞME…

Fatih Hoca’nın maçın sıcaklığıyla duygusal bir karar verdiği ve bu kararın yönetim tarafından kabul edilmediği belirtildi. Başkan Ertuğrul Doğan’ın Tekke ile özel olarak görüşerek kendisine sonuna kadar güvendiklerini dile getirdiği ve başarılı teknik adamı ikna ettiği öğrenildi. Tekke’ye destek verenler sadece yönetimle sınırlı kalmadı…

Başkan Doğan, istifasını veren Fatih Tekke'yi ikna etti: Bizimlesin Fatih Hoca'm

MESAJI ERKEN VERMİŞTİ

Türk futbolunun önemli isimlerinden Hamit Altıntop da bir mesaj paylaşarak, “Fatih Tekke abi, hayırdır? Neden istifa edersin? Allah’tan ve Trabzon’dan başka neyin var senin? 18 aydır emek veriyorsun, bir şeyler inşa ediyorsun. Tam da sabrın, istikrarın ve devamlılığın konuşulması gereken yerde bırakmak sana yakışmaz abi. Trabzon’un sana, senin de Trabzon’a ihtiyacın var. Seni seviyoruz abi” ifadelerini kullandı. Fatih Tekke, Salah transferi sonrası yaptığı değerlendirmede de mesajını net şekilde vermiş ve “Teknik adamlar için tam kovulmalık kadro” ifadesini kullanmıştı.

TAKIMIN BAŞINDA

Ferencvaros maçı sonrası canlı yayında istifasını açıklayan ve takımla birlikte Trabzon’a dönen Fatih Tekke, yönetimin tam desteğini almasının ardından Amed maçının hazırlıklarında takımın başında yer aldı.

MUHAMMED SALAH: BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM

Avrupa Ligi’ne veda eden ve Konferans Ligi’ne kalan Trabzonspor’da yeni transfer Muhammed Salah’tan açıklama var: Kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım, tüm benliğimle. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten başarabileceğimize ve başaracağımıza inanıyorum. ‘Buraya kazanmak için geldim’ benim için sadece bir slogan değil.

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