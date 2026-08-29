20 yıl önce yüzde 21 seviyelerinde seyreden evde doğum oranı, günümüzde yüzde 0,6’nın altına indi. Anne adaylarının neredeyse tamamı hastanede doğumu tercih ederken, aşırı tıbbi müdahaleden kaçan bazı ünlüler ve sosyetik figürler “evde lüks” doğum yapmak istiyor.

Sağlıkta Dönüşümün etkisiyle Türkiye’de son 20 yılda anne ve bebek sağlığında sessiz ama devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandı. Bir dönem özellikle kırsal bölgelerde oldukça yaygın olan evde doğum geleneği, yerini tamamen uzman hekim ve ebe denetimindeki hastane doğumlarına bıraktı.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre, 20 yıl önce her 5 doğumdan biri evde yapılırken bugün doğumların yüzde 99,4’ü modern sağlık kuruluşlarında gerçekleşiyor. “Organik hayat”ı yaşayan bazı sosyetik kesimler ve ünlüler, evde doğum yapmayı tercih ediyor.

ANNE BEBEK ÖLÜM ORANLARI DA DÜŞTÜ

2000’li yılların başında yüzde 21 seviyelerinde seyreden evde doğum oranı, yürütülen kararlı sağlık politikaları sayesinde 2008’de yüzde 10’a, 2018’de yüzde 0,9’a kadar geriledi. Günümüzde ise bu oran yüzde 0,6’nın da altına inerek evde doğumu neredeyse tamamen bitirme noktasına getirdi. Katedilen bu mesafe, anne ve bebek ölüm oranlarının tarihî dip seviyelere çekilmesinde de en önemli anahtar oldu. 2000’li yılların başında her 100 bin canlı doğumda yaklaşık 29 ila 32 anne hayatını kaybederken, günümüzde bu sayı her 100 bin canlı doğumda 13 ila 15 seviyelerine geriledi. Bebek ölümleri ise her binde 28-31’den 8 ila 9 seviyelerine düştü.

Sağlık Bakanlığının başarısı: 100 bebekten 99'u hastanede dünyaya geliyor! Evde doğum sıfırlandı

Sağlık Bakanlığının “Hastanede Gerçekleşmeyen Doğumlar” başlığı altında izlediği doğumlar yılda ortalama 5 bin-5 bin 500 civarında yapılıyor.

Türkiye’de evde doğum oranlarının son 20 yılda dramatik biçimde gerilemesini değerlendiren Türkiye Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, bu durumun yalnızca hastane sayısındaki artışla açıklanamayacağını belirterek “Bu tablo sağlık sisteminin bütün bileşenlerinin aynı hedef doğrultusunda güçlendirilmesinin sonucudur” dedi.

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Dr. Erdoğan’a göre evde doğumları azaltan başlıca stratejiler:

Erişim Kolaylığı: Yaygınlaşan 112, güçlenen ambulans filosu ve hava ambulansları sağlık hizmetine erişimi hızlandırdı.

Erken Takip: Aile hekimliği ve gebe izlemleri sayesinde riskli gebelikler önceden saptanarak doğumlar hastanelerde planlandı.

Bütüncül Bakım: “Her Gebeye Bir Ebe” uygulamasıyla gebelik ve doğum sonrası süreç kapsayıcı şekilde takip edilerek güvenli doğum kültürü yerleşti.

Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, doğumun fizyolojik bir süreç olmasına rağmen tamamen öngörülebilir olmadığını vurgulayarak “Gebeliği boyunca hiçbir risk taşımayan bir anne adayında dahi doğum sırasında ani kanama, fetal distres veya acil sezaryen gerektiren durumlar gelişebilir. Bu nedenle modern doğum hizmetlerinin temel amacı doğuma gereksiz şekilde müdahale etmek değil, ihtiyaç ortaya çıktığında anne ve bebeğe en kısa sürede müdahale edebilecek tüm imkânları hazır bulundurmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Erdoğan, Türkiye’de evde doğum oranlarının yüzde 1’in altına inmesini, sağlık hizmetlerine erişim, acil sağlık sistemi, gebe takipleri ve toplumsal bilinçteki gelişimin ortak sonucu olarak değerlendirdi.

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YASAK DEĞİL AMA TERCİH EDİLMİYOR

Türkiye sağlık mevzuatında “planlı evde doğum” sağlık sistemi tarafından resmî bir hizmet olarak sunulmuyor. Kanama, bebekte oksijensiz kalma gibi komplikasyon durumunda müdahale gecikmesi riski bulunduğu için Sağlık Bakanlığı tüm doğumların hastane şartlarında yapılmasını öneriyor.

Evde doğum yapan yüzde 0,6’lık oranın bir bölümünü hastaneye erişimin kısıtlı olduğu kırsal veya dağlık alanlarda veya hastaneye yetişememe (ani doğum) durumlarında gerçekleşen plansız doğumlar oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığının başarısı: 100 bebekten 99'u hastanede dünyaya geliyor! Evde doğum sıfırlandı

Öte yandan eğitim ve gelir düzeyi düşük, sağlık sigortası olmayan, bilgi yetersizliği veya geleneksel aile baskısı sebebiyle hastaneye gidemeyen kadınlar da evde doğum yapıyor. Kayıt dışı göçmenler veya sağlık sistemine erişim zorlukları olanlar da evde doğum yapmak zorunda kalabiliyor.

SOSYETE ORGANİK DOĞUM PEŞİNDE

Her şeyin doğalını, sağlıklısını, organik olanını arayan şehirli ve eğitimli kadınların bir kısmı sosyal medyanın da etkisiyle doğumda doğala yöneliyor. Böyle bir durumda Batı’da “Doula” denilen doğum koçları, nefes terapisti, doğum psikoloğu, serbest özel ebe, sancıyı azaltmak için hipnotik doğum eğitimleri devreye giriyor. Evde doğumun maliyeti ortalama 50-300 bin TL arasında değişiyor.

Sağlık Bakanlığının başarısı: 100 bebekten 99'u hastanede dünyaya geliyor! Evde doğum sıfırlandı

Yerli ve yabancı ünlülerden bazılarının tercih ettiği bu yöntem geçmiş travmatik hastane tecrübeleri olan, doğal hayatı benimseyen veya aşırı tıbbi müdahaleden kaçınan kadınlara da örnek olabiliyor.

Türkiye’den dizi oyuncuları Özgü Namal ve Meryem Uzerli, yabancılardan Cindy Crawford, Gigi Hadid, Gisele Bündchen ve Demi Moore evde doğumu tercih eden ünlülerden...



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