Konya’da karın şişliği ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 48 yaşındaki kadının karnını tamamen dolduran 12 kilo 880 gram ağırlığında kitle tespit edildi. Sağ yumurtalığından kaynaklandığı belirlenen kitle, başarılı operasyonla çıkarılırken patoloji sonucu iyi huylu çıktı.

Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Sıtkı Özbilgeç, 48 yaşındaki 2 çocuk annesi hastanın tetkiklerinde, yaklaşık 30-35 santimetre büyüklüğünde, karın boşluğunun tamamını dolduran bir kitle tespit edildiğini söyledi.

“12 KİLO 880 GRAM AĞIRLIĞINDAKİ KİTLEYİ ÇIKARTTIK”

Ameliyatta kitlenin sağ yumurtalıktan kaynaklandığının belirlendiğini aktaran Özbilgeç, "Yaklaşık 12 kilo 880 gram ağırlığında bir kitleyi çıkarttık. Ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hızla kitleyi patoloji bölümüne gönderdik. Çok şükür iyi huylu olarak raporlandı. Hastamız da şu anda iyi. İki gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Görenler hamile sanıyordu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı

"40 HAFTALIK GEBELİK GİBİ KARIN BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİPTİ"

Özbilgeç, kitlenin büyüklüğüne rağmen hastanın uzun süre günlük yaşamını sürdürdüğünü belirterek, hastanın bunu yeterince önemsemediğini anlattı.

Görenler hamile sanıyordu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı

Kadınların düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırmaları gerektiğine dikkati çeken Özbilgeç, şunları kaydetti:

"Bir kitlenin 12-13 kilogram ağırlığına ulaşıncaya kadar beklenmemesi gerekiyor. Bu hastalık kötü huylu da olabilirdi. Hastamız 38-40 haftalık gebelikteki gibi karın büyüklüğüne sahipti. Görenler, gebe olduğunu düşünüyordu. Çok büyük bir kitlesi vardı ve bunu başarılı bir şekilde çıkarttık. Kitlenin bu kadar ağır olacağını tahmin etmiyorduk ama çok büyük bir kitle olacağını yaptığımız görüntüleme yöntemlerinden tespit etmiştik."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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