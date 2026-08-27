Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Görenler hamile sanıyordu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Konya’da karın şişliği ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 48 yaşındaki kadının karnını tamamen dolduran 12 kilo 880 gram ağırlığında kitle tespit edildi. Sağ yumurtalığından kaynaklandığı belirlenen kitle, başarılı operasyonla çıkarılırken patoloji sonucu iyi huylu çıktı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Sıtkı Özbilgeç, 48 yaşındaki 2 çocuk annesi hastanın tetkiklerinde, yaklaşık 30-35 santimetre büyüklüğünde, karın boşluğunun tamamını dolduran bir kitle tespit edildiğini söyledi.

“12 KİLO 880 GRAM AĞIRLIĞINDAKİ KİTLEYİ ÇIKARTTIK”

Ameliyatta kitlenin sağ yumurtalıktan kaynaklandığının belirlendiğini aktaran Özbilgeç, "Yaklaşık 12 kilo 880 gram ağırlığında bir kitleyi çıkarttık. Ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hızla kitleyi patoloji bölümüne gönderdik. Çok şükür iyi huylu olarak raporlandı. Hastamız da şu anda iyi. İki gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Görenler hamile sanıyordu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı
Başlık ResmiGörenler hamile sanıyordu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı

"40 HAFTALIK GEBELİK GİBİ KARIN BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİPTİ"

Özbilgeç, kitlenin büyüklüğüne rağmen hastanın uzun süre günlük yaşamını sürdürdüğünü belirterek, hastanın bunu yeterince önemsemediğini anlattı.

Görenler hamile sanıyordu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı
Başlık ResmiGörenler hamile sanıyordu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı

Kadınların düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırmaları gerektiğine dikkati çeken Özbilgeç, şunları kaydetti:

"Bir kitlenin 12-13 kilogram ağırlığına ulaşıncaya kadar beklenmemesi gerekiyor. Bu hastalık kötü huylu da olabilirdi. Hastamız 38-40 haftalık gebelikteki gibi karın büyüklüğüne sahipti. Görenler, gebe olduğunu düşünüyordu. Çok büyük bir kitlesi vardı ve bunu başarılı bir şekilde çıkarttık. Kitlenin bu kadar ağır olacağını tahmin etmiyorduk ama çok büyük bir kitle olacağını yaptığımız görüntüleme yöntemlerinden tespit etmiştik."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"MEMNUNİYET DUYDUK"
MSB'den, SDG'nin fesih kararına ilk yorum!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
Nepal’den acı görüntüler, ölü sayısı 250'yi aştı
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
Cumhurbaşkanı Şara bizzat test etti
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
Halkbank'ın milyar dolarlık kaynağı borsaya yansıdı
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geride bıraktı
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
Marmara'da senaryolar sil baştan! İşlevini açıkladı
18 YALIYLA ZİRVEDE!
18 YALIYLA ZİRVEDE!
Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
11 Eylül saldırılarının kilit ismiyle ilgili yeni gelişme!
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
KİLOSU 50 BİN LİRA!
KİLOSU 50 BİN LİRA!
11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı!
HAVACILIKTA EMSAL KARAR!
HAVACILIKTA EMSAL KARAR!
O rahatsızlık, meslek hastalığı sayıldı!
ZAM GELMESİN DİYE...
ZAM GELMESİN DİYE...
Ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
Suriyeli güvenlik kaynağı, fesih sürecini anlattı
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
"Son ana kadar deneyecek"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ay tutulması bu gece! Saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, kaç saat sürecek?
Ay tutulması bu gece! Saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, kaç saat sürecek?
Kaydet
Karaciğer kitleleri sinsice büyüyor! Erken teşhis tedavi şansını artırıyor
Karaciğer kitleleri sinsice büyüyor! Erken teşhis tedavi şansını artırıyor
Kaydet
Antik kentte heyecanlandıran gelişme! 10 mezar gün yüzüne çıkarıldı
Antik kentte heyecanlandıran gelişme!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.