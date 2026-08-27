Ay tutulması bu gece! Saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, kaç saat sürecek?

27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasında Ay'ın büyük bölümü Dünya'nın gölgesine girecek. Tutulmanın en dikkat çekici aşamasında Ay'ın yaklaşık yüzde 93'ü tam gölge konisi içerisinde kalırken, Ay yüzeyinde kızıl ve bakır tonlarında bir görünüm oluşabilecek. Tutulma öncesi ise ''Ay tutulması sat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, kaç saat sürecek?'' merak ediliyor.

Ay tutulması Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölge alanından geçmesiyle meydana gelecek. Ay'ın yörüngesi nedeniyle Güneş, Dünya ve Ay her dolunayda tam olarak aynı doğrultuya gelmediğinden de her ay yaşanmıyor. Peki, Ay tutulması sat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, kaç saat sürecek?

AY TUTULMASI SAT KAÇTA, KAÇ SAAT SÜRECEK?

NASA verilerine göre tutulma 28 Ağustos saat 04.12 civarında gerçekleşecek.

Ay'ın Dünya'nın karanlık gölge konisine girmesiyle birlikte çıplak gözle daha belirgin hale gelen parçalı tutulma evresi ise saat 06.12 civarında başlayacak. En yüksek tutulma seviyesi ise yaklaşık 06.28'de görülecek.

Ay tutulması bu gece! Saat kaçta, Türkiyeden görülecek mi, kaç saat sürecek?

Tutulmanın yaklaşık 5 saat süreceği tahmin ediliyor. Ay önce Dünya'nın yarı gölge bölgesine girecek. Ay'ın parlaklığındaki değişim oldukça hafif olabileceği için tutulmayı fark etmek zorlaşabilecek. Sonrasında Ay, Dünya'nın daha koyu gölge alanına doğru ilerleyecek ve parçalı tutulmanın belirgin bölümü başlayacak.

Tutulmanın en yoğun anında Ay'ın yaklaşık yüzde 93'lük bölümü umbra içerisinde olacak.

Ay tutulması bu gece! Saat kaçta, Türkiyeden görülecek mi, kaç saat sürecek?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

TUBİTAK'a göre Ay tutulması saat 07.14'te maksimum seviyeye çıkacak. 28 Ağustos 2026 tarihinde ülkemizde Güneş 06.13’te doğduğundan maksimum tutulma sırasında hava aydınlanmış olacak. Tutulmanın ilk evrelerinde ise gözlem yapmak mümkün olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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