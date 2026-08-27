Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var: Fransa gözyaşları içinde
Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımını deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Fransız basını, son düdüğe kadar büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya geniş yer ayırdı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek, 18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Vedat Muriqi ve Archie Brown'un ilk yarıdaki gollerinin turu getirdiği maç Fransız basınında geniş yer buldu.
Fransız basınında yer alan Olympique Lyon-Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili haberleri NTV Spor derledi.
L'Equipe: Lyon için ağır darbe
"Lyon için ağır bir darbe, Şampiyonlar Ligi yarışından kendi sahasında Fenerbahçe'ye yenilerek elendi. İlk yarıda kötü bir performans sergileyen OL, Fofana sayesinde geç de olsa kendine geldi ancak şanssızlık yaşadı ve iki golün de iptal edilmesi Lyon için çok pahalıya mal oldu. Lyon artık Avrupa Ligi'nde mücadele edecek."
Le Figaro: Büyük hayal kırıklığı
"OL için büyük hayal kırıklığı, kendi sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu! Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak... Ne büyük bir hayal kırıklığı."
20minutes: Lyon hedefi tutturamadı
"Çarpıcı bir geri dönüşe çok yaklaşan Lyon, hedefi tutturamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönemeyecek. Felaket bir ilk yarının ardından 2-0 geride kalan Lyon, Fofana'nın golüyle umudunu yeniden kazandı ancak 7 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasına geri dönme hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı."
RMC Sport: Pahalıya mal oldu
"Olympique Lyon, Fenerbahçe karşısında aldığı 1-2'lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Birkaç dakika süren bir konsantrasyon kaybı, iki gol yemelerine neden oldu ve bu durum, maçın büyük bölümünde üstünlük kuran Les Gones için pahalıya mal oldu. Bu nedenle, bu sezon Rennes ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler!"
Le Parisien: Lyon evinde şaşkına döndü
"Lyon, İstanbul'daki maçtan avantajlı bir sonuçla dönmesine rağmen rövanşta beklenmedik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin fiziksel gücü, mücadele seviyesi ve hızlı hücumları Lyon karşısında belirleyici oldu. Lyon ilk yarıda oyunun temposuna ayak uyduramadı ve iki golün ardından büyük bir baskı altına girdi."
Foot Mercato: Acı bir hayal kırıklığı
"Şampiyonlar Ligi'ni göremeyecek ve Marsilya ve Rennes ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele etmek zorunda kalacak olan Lyon için acı bir hayal kırıklığı oldu"
Eurosport Fransa: Çok geç uyanış
"Lyon, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk kez katılmayı umduğu Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyecek. Lyon, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı play-off rövanş maçında mağlup oldu. Les Gones maça iyi başlayamadı, Malick Fofana'nın 61'inci dakikadaki golünün ardından iki gol daha iptal edildi. Bu sonuç, Lyon için kesinlikle pişmanlık kaynağı olacak."
Foot01: Lyon elendi, Fransa gözyaşları içinde
"Fenerbahçe karşısında alınan ve UEFA puan sıralaması açısından ağır bedel doğuran bu elenme, Lyon ve Fransız futbolu adına bir başka acı hayal kırıklığı oldu. Bu durum Fransa için giderek kötü bir alışkanlığa —hem de bedeli ağır bir alışkanlığa— dönüşüyor."
Football 365: Lyon, Fenerbahçe karşısında çöktü
"Evinde Fenerbahçe'ye 1-2 mağlup olan Olympique Lyon, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini suya düşürdü."