Antalya'nın Akseki ilçesindeki, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve düğmeli evleriyle bilinen 25 haneli ve 55 nüfuslu tarihi Sarıhacılar Köyü'ne turist yağdı. Beton giremeyen köy olarak da anılan köye bu yılın ilk 8 ayında nüfusunun yaklaşık 1800 katı ile 100 binden fazla turist geldi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan, Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan 25 haneli ve 55 nüfuslu tarihi Sarıhacılar Köyü, bu yılın ilk 8 ayında ise nüfusunun yaklaşık 1800 katı ile 100 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Yaklaşık 300-350 yıllık düğmeli evleriyle dikkat çeken tarihi Sarıhacılar Mahallesi, geleneksel mimarisini korumaya devam ediyor. Beton yapılaşmanın bulunmadığı mahallede, yeni imar planıyla yapılacak yeni yapıların da ancak bölgenin özgün mimarisine uygun şekilde, düğmeli ev tekniğiyle inşa edilmesine izin veriliyor.

Toros Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Sarıhacılar, Antalya'nın alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor. Kültür turizmi rehberleri tarafından düzenlenen turlarda Sarıhacılar'ın yanı sıra Ormana, Altınbeşik Mağarası ve Manastır Kanyonu da ziyaret ediliyor.

Bu köye beton giremiyor! Nüfusunun 1800 katı turist geldi

"ANTALYA BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Kültür turizmi rehberi Zeynep Ocak, Antalya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle anılmaması gerektiğini söyledi. Ocak, "Antalya insanların zihninde hep deniz, kum, güneş ve sahil şehri olarak düşünülüyor. Ancak Antalya bundan çok daha fazlası. Özellikle Toros Dağları'nın güzelliği, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri Antalya'nın turizm açısından farklı bir yüzünü ortaya koyuyor. Biz turistlerimizle haftada en az 2-3 gün Sarıhacılar başta olmak üzere düğmeli evleri görmek için buraya geliyoruz. Ormana'ya, Altınbeşik Mağarası'na ve yol üzerinde Manastır Kanyonu'na uğruyoruz" dedi.

"ANTALYA'NIN DENİZ, KUM VE GÜNEŞTEN İBARET OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Bölgede turistlere tarihi ve doğal güzellikleri anlattıklarını belirten Ocak, "Buraların hem tarihinden, hem isimlerinin nereden geldiğinden hem de doğal güzelliklerinden bahsediyoruz. Hem yerli hem yabancı misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını görmeleri onları çok mutlu ediyor. Bu turlarımız da çok rağbet görüyor." diye konuştu.

Bu köye beton giremiyor! Nüfusunun 1800 katı turist geldi

"GEÇMİŞTE TİCARİ AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KÖY OLMUŞ"

Sarıhacılar'ın tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuna dikkat çeken Ocak, "Selçuklu açısından çok önemli bir mevkideyiz. Liman ile başkent arasındaki bağlantıyı kuran bir yolun üzerindeyiz. Köyün en önemli özelliklerinden biri de yolun sonradan köyün yanından geçmesi değil, köyün tarihi İpek Yolu'nun etrafında şekillenmiş olmasıdır. Geçmişte ticari açıdan çok önemli bir köy olmuş." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ KERVAN YOLU ZİYARETÇİLERİ ŞAŞIRTIYOR"

Tarihi İpek Yolu'nun kervan ve göç yolu olarak kullanılan bölümlerinin günümüze kadar ulaştığını belirten Ocak, "Bu yolun hala orijinal örneklerini görebiliyoruz. Misafirlerimiz bunları gördüklerinde çok şaşırıyor. Tarihle bu kadar yakından tanıklık etmek onları gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.

Bu köye beton giremiyor! Nüfusunun 1800 katı turist geldi

"DÜĞMELİ EVLER TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI"

Sarıhacılar'ın en önemli özelliklerinden birinin düğmeli evler olduğunu ifade eden Ocak, bu yapıların bölgenin geleneksel mimarisinin özgün örnekleri arasında yer aldığını söyledi. Ocak, "Düğmeli evler Sarıhacılar ve Ormana'da çok sık rastladığımız, çok özel bir mimari yapı. Katran ağacı olarak adlandırılan sedir ağacı ve yığma taş kullanılarak yapılıyor. Başka herhangi bir harç veya tutkal kullanılmıyor. Bu yönüyle gerçekten eşsiz bir yapı." diye konuştu.

600 YILLIK CAMİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Köyün tarihi camisinin de ziyaretçiler açısından önemli bir değer olduğunu belirten Ocak, yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen caminin ahşap işçiliği ve mimari özellikleriyle dikkat çektiğini söyledi. Caminin yapımında sedir ağacının kullanıldığını anlatan Ocak, "Sedir ağacı ya da yöresel adıyla katran ağacı yapısı nedeniyle böcek barındırmıyor, nem ve küf tutmuyor. Bu da yapının uzun yıllar sağlam kalmasını sağlıyor. Taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı yapının duvarları yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşabiliyor." dedi.

Bu köye beton giremiyor! Nüfusunun 1800 katı turist geldi

Caminin içerisinde dönemin imkanlarıyla oluşturulmuş özel bir akustik sistem bulunduğunu da belirten Ocak, mihrabın ve minberin katran ağacından yapıldığını, üzerlerinde kök boyalarla oluşturulmuş süslemelerin bulunduğunu ifade etti.

"ALANYA VE GAZİPAŞA'DAN DA TURİSTLER GELİYOR"

Alanya-Gazipaşa bölgesinden kültür turizmi amacıyla Sarıhacılar'a gelen Ülkü Yüksel ise köyü çok beğendiğini söyledi. Yüksel, "Alanya bölgesinden bu bölgeye geldik. Düğmeli evleri, özellikle camiyi, evlerin yapısını, İpek Yolu'nu ve tarihi kervansaray yolunu görmeye geldik. Herkesin gelip görmesini istediğimiz bir bölge. Evleri çok güzel. Özellikle mimarisiyle dikkat çeken caminin içerisinin yapısı da çok güzel. Herkesin burayı görmesini isteriz." dedi.

"1999'DAN BU YANA TURİZM KÖYÜ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sarıhacılar Köyü Platformu üyelerinden Fatma Genç ise köyün turizme kazandırılması için 1999 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Babasının Sarıhacılarlı olduğunu ifade eden Genç, "Köyümüzdeki çalışmalarımıza 1999 yılından itibaren devam ediyoruz. Turizm köyü olması yolunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Akseki Kaymakamlığı, tüm kurumlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle köyümüzü bu noktaya getirdik." diye konuştu.

Bu köye beton giremiyor! Nüfusunun 1800 katı turist geldi

Tarihi evlerin korunması için verilen desteklerin büyük önem taşıdığını belirten Genç, restorasyon kredileri ve hibe destekleri sayesinde yıkılmak üzere olan bazı düğmeli evlerin yeniden hayata kazandırıldığını söyledi. Genç, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle düğmeli evlerimize restorasyon kredileri ve hibe destekleri aldık. Yok olmaya yüz tutmuş, yıkılmak üzere olan düğmeli evlerimizi tekrar inşa ettik. Restorasyon sonrasında da şu anda bazı evlerimiz butik otel olarak konaklama hizmeti veriyor." dedi.

"KÖY İÇİN YENİ YATIRIMLAR BEKLENİYOR"

Sarıhacılar'ın turizm potansiyelinin daha da artırılması için yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirten Genç, koruma amaçlı imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının hayata geçirilmesi için destek beklediklerini söyledi. Genç, "Belediye hizmet alanı, otoparklarımız ve turizmle ilgili her türlü hizmeti verebilecek alanlar planda belli. Sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenlemesi gibi çalışmaların başlatılması için destek bekliyoruz." diye konuştu.

"BETON YAPILAŞMANIN OLMADIĞI KÖY OLARAK TANINDI"

Sarıhacılar'ın özgün mimari dokusunun korunmasının önemine dikkat çeken Genç, "Sarıhacılar Köyümüz dünyada eşi benzeri olmayan, beton girmeyen tek köydür. Bu şekilde zaten tanındı ve ünlü oldu. Köyün içinden geçen Antalya'dan Konya'ya giden tarihi İpek Yolu da köyümüzün önemini artırıyor." dedi. Tarihi İpek Yolu, düğmeli evleri, geleneksel mimarisi, tarihi camisi ve Toroslar'ın doğal güzellikleriyle Sarıhacılar, Antalya'nın kültür turizmi rotalarının önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu köye beton giremiyor! Nüfusunun 1800 katı turist geldi

SARIHACILAR'DA BETON YAPIYA İZİN YOK

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve yaklaşık 300-350 yıllık düğmeli evleriyle dikkat çeken tarihi Sarıhacılar Mahallesi, geleneksel mimarisini korumaya devam ediyor. Beton yapılaşmanın bulunmadığı mahallede, yeni imar planıyla yapılacak yeni yapıların da bölgenin özgün mimarisine uygun şekilde, düğmeli ev tekniğiyle inşa edilmesine izin veriliyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıhacılar, yığma taş ve yörede yetişen sedir ağacının yöresel adıyla "katran ağacı" kullanılarak oluşturulan düğmeli evleriyle Antalya'nın önemli kültür turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Asırlardır ayakta kalan evler, bölgenin geleneksel yapı tekniğinin günümüzde de yaşatılmasını sağlıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Akseki Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAkseki

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