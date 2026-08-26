İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

İzmir'de 27 ve 28 Ağustos 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler belli oldu. GDZ Elektrik bakım, yenileme, kapasite artırımı, ağaç kesimi ve çeşitli teknik çalışmalar nedeniyle Aliağa, Bayındır, Bergama, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla'da planlı elektrik kesintisi yapacak. İşte, İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos listesi...

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Programa göre kesintiler, ilçelere göre farklı zaman aralıklarında uygulanacak. Bazı noktalarda sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar öğle saatlerinde tamamlanırken, bazı bölgelerde elektrik kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28 AĞUSTOS

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

11:45 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3802144

Yalı (145. Sk., 149. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 176. Sk., 19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Hürriyet Cd.)



BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3801192

Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, Beylik Küme Evleri), Yakacık, Yusuflu

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3801195

Elifli, Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri, İsmail Uslu Sulama Grb.tr), Fırınlı (Yenice Kuyu Küme Evleri), Sadıkpaşa, Tokatbaşı (İkinci Malal Küme Evleri, macit kasap oğlu grb sulama, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri), Yeşilova (Köy İçi Yol)

Planlandı

28.08.2026

00:30 - 00:45

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3801200

Fatih

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3801292

Demircilik (Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Yıldırım Beyazıt Cd.), Fatih (Birinci Malal Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri, Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri), Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Dutlu Kuyu Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Merkez İstasyon Cd., Soğuk Pınar Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3801301

Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, Bayındır Yolu, Beylik Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Çayiçi Küme Evleri, Cin Kulesi Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, Hacı Abdi Kulesi Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri, Oruç Gölü Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri), Sadıkpaşa (Birinci Malal Küme Evleri), Turan (Bayındır Yolu), Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3798124

Atçılar (Atçılar Köyü İç Yolu), Seklik (Seklik Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.08.2026

15:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3798128

Atatürk (1016. Sk.), Fevzipaşa (1000. Sk., 1016. Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3798131

Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)

Planlandı

28.08.2026

15:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3798139

İsmailli Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu)



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801262

Atatürk (906/1. Sk., 906/3. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 912/1. Sk., 919. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 940. Sk., Barbaros Cd., Süleymaniye Cd.)

Planlandı

27.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801366

Gazi Osman Paşa (5454/2. Sk., 5456. Sk., 5457. Sk., 5460. Sk., 5464. Sk., 5464/1. Sk., 5467. Sk., 5468. Sk., 5469. Sk., 5470. Sk., 5471. Sk., 5472. Sk., 5475. Sk., 5543. Sk.)

Planlandı

27.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801369

Gazi Osman Paşa (5408. Sk., 5413. Sk., 5413/1. Sk., 5414. Sk., 5415. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5423. Sk., Fatih Cd., Kamil Tunca Cd.)

Planlandı

27.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801371

Gazi Osman Paşa (5227. Sk., 5437. Sk., 5440. Sk., 5441. Sk., 5443. Sk., 5444. Sk., 5444/1. Sk., 5445. Sk., 5445/1. Sk., 5449. Sk., 5450. Sk., 5451. Sk., 5452. Sk., 5453. Sk., 5455. Sk., 5456. Sk., 5458. Sk., 5458/1. Sk., 5459. Sk., 5460. Sk., 5460/1. Sk., 5461. Sk., 5463. Sk., Kamil Tunca Cd., Ziya Paşa Cd.), Tuna (Kamil Tunca Cd., Ziya Paşa Cd.)

Planlandı

27.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801374

Gazi Osman Paşa (4099. Sk., 5454/2. Sk., 5456. Sk., 5457. Sk., 5460. Sk., 5464/1. Sk., 5470. Sk., 5471. Sk., 5472. Sk., 5473. Sk., 5475. Sk., 5476. Sk., 5477. Sk., 5478. Sk., 5478/1. Sk., 5479. Sk., 5544/1. Sk., 5544/3. Sk., 5546/1. Sk.), Koşukavak (Kamil Tunca Cd.), Yeşilova (4097. Sk., 4099. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., Kamil Tunca Cd.)

Planlandı

27.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801378

Barbaros (5216. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5228. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5301/1. Sk., Burak Reis Cd.), Yıldırım Beyazıt (5142. Sk., 5144/1. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

27.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801383

Barbaros (5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5301/1. Sk., Burak Reis Cd.), Yıldırım Beyazıt (5130. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., 5141. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

27.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801390

Çınar (5001. Sk., 5010. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5021. Sk., 5023. Sk., 5023/1. Sk., 5024. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yıldırım Beyazıt (5125. Sk., 5126. Sk., 5131. Sk., 5132. Sk., 5133. Sk., 5134. Sk., 5135. Sk., 5135/1. Sk., 5136. Sk., 5138. Sk., Burak Reis Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.)

Planlandı

27.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801395

Çınar (5025. Sk., 5026. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yıldırım Beyazıt (5126. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.)

Planlandı

27.08.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801407

Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., Barbaros Cd., İsa Yusuf Alptekin Cd., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Özdar Cd.)

Planlandı

27.08.2026

18:00 - 18:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801408

Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., Barbaros Cd., İsa Yusuf Alptekin Cd., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Özdar Cd.)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801409

Evka 4 (1026. Sk., Barbaros Cd.), İnönü (Barbaros Cd.)

Planlandı

28.08.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802184

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

28.08.2026

18:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802186

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802189

Atatürk (Barbaros Cd., Hürriyet Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd.)

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802192

Kazımdirik

Planlandı

28.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802308

İnönü (756. Sk., 764. Sk., 764/2. Sk., 767. Sk., 769/1. Sk., 770. Sk., 771. Sk., 772. Sk., 773. Sk., 774/1. Sk., 775. Sk., 776. Sk., 783. Sk., 808. Sk., 827. Sk., Özdar Cd., Park İçi Yolu)

Planlandı

28.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802309

İnönü (756. Sk., 762. Sk., 763. Sk., 763/1. Sk., 763/3. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 767. Sk., 768. Sk., 769. Sk., 769/1. Sk., 806. Sk., 982. Sk., 994. Sk., 995. Sk., 997. Sk., 998. Sk., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

28.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802314

İnönü (731. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 739. Sk., 742. Sk., 742/1. Sk., 742/2. Sk., 742/3. Sk., 742/4. Sk., 743. Sk., 743/3. Sk., 743/4. Sk., 746. Sk., 747. Sk., 748. Sk., 751. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Ersoy Cd.), Kızılay (498. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 721. Sk., 722. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., Ersoy Cd.)

Planlandı

28.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802317

Atatürk (847. Sk., 848. Sk., 854. Sk., 855. Sk., 856. Sk., 857. Sk., Hürriyet Cd.), İnönü (729. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 785. Sk., 785/1. Sk., 786. Sk., 787. Sk., 787/1. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 790. Sk., 791. Sk., 792. Sk., 794. Sk., 795. Sk., Antalyalı Hakkı Çavuş Parkı İçi Yolu, Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd.)

Planlandı

28.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802320

İnönü (1001. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1009. Sk., 1013. Sk., 954. Sk., 987. Sk., 996. Sk., 996/1. Sk., 996/2. Sk., Özdar Cd.)

Planlandı

28.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802323

Atatürk (953. Sk., Hürriyet Cd.), İnönü (816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 954. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Hürriyet Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

28.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802325

İnönü (954. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

Planlandı

28.08.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802327

Evka 4 (Barbaros Cd.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd.)

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3802392

Barbaros (5216. Sk., 5225. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5301/1. Sk., 5327/1. Sk., 5329. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (5146. Sk., 5149. Sk., 5149/1. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., Burak Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı



FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

01:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3798979

Mustafa Kemal Atatürk (Açık Sk., Asya Sk., Atik Sk., Aygün Sk., Aziz Nesin Cd., Aziz Sk., Berrak Sk., Cevher Sk., Kemalettin Tuğcu Cd., Maliyeciler Cd., Mezbaha Sk., Nazım Hikmet Cd., Oruç Reis Cd., Turgut Özal Cd.)

Planlandı

28.08.2026

01:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3798985

Mustafa Kemal Atatürk (Ataman Cd., Göçebe Sk., Güler Sk., Gündoğdu Cd., Güven Sk., Maliyeciler Cd., Sabır Sk., Sayısal Sk., Sempati Sk., Sıla Sk., Solmaz Sk., Uğur Mumcu Cd.)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3801147

Cumhuriyet (6604. Sk., 6607. Sk., 6615. Sk., 6616. Sk., 6617. Sk., 6617/1. Sk., 6618. Sk., 6620. Sk., 6621. Sk., 6633/1. Sk., 6636. Sk., 6638. Sk., 6639. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6643. Sk., 6644. Sk., 6645. Sk., 6645/1. Sk., 6645/2. Sk., 6646. Sk., 6647. Sk., 6647/1. Sk., 6648. Sk., 6650. Sk., 6651. Sk., 6652. Sk., 6654. Sk., 6654/1. Sk., 6657. Sk., 6722. Sk., 6722/2. Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3801150

Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6629. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6642/1. Sk., 6642/2. Sk., 6643. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6653/1. Sk., 6655. Sk.), Örnekköy (6601. Sk., 7532. Sk.)

Planlandı

27.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3801263

Aksoy (1671. Sk., 1735. Sk., 1748/1. Sk., Girne Blv.), Bostanlı (1671. Sk., 1735. Sk., 1771. Sk., 1774. Sk., 1775. Sk., 1783. Sk., Cengiz Kocatoros Sk., Girne Blv., Hüseyin Yurttaş Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3798958

Arpaseki (Arpaseki Köyü İç Yolu, Burcu Sk., Dilek Sk., Güllüdere Küme Evleri, Mezarlıkbaşı Küme Evleri, Nezih Sk., Sumaklı Küme Evleri, Ulu Önder Sk.), Aziziye (Aziziye Köyü İç Yolu, Dedeli Sk., Gamze Sk.), Cumalı (Akhisar Bergama Yolu, Asya Sk., Balya Cd., Cumali Köyü İçi Yolu, Ihlamur Sk., Küçük Harman Yeri Küme Evleri, Minare Sk., Onur Sk., Selda Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.), Fatih (Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Sazkovan Küme Evleri), Hamzahocalı (Akhisar Bergama Yolu, Bölcek Küme Evleri, Camiyolu Cd., Çamyolu, Cennet Sk., Çiftlik Sk., Göçbeyli Yolu, Hamzahocalı Köyü İç Yolu, Hisar Sk., İlköğretim Sk., Kanal Sk., Kocaçeşme Sk., Kuyuderesi Sk., Ladin Sk., Leylak Sk., Mezarlıkaltı Sk., Millet Cd.), Kınık OSB, Kocaömer (TAŞAĞIL), Taştepe (Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

10:15 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3801184

Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (ALTINOLUK, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Yolu, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, PINARLAR, Saraçlar Küme Evleri), Bahçearası (Bahçeli Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Zangallar Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., Çelebiler Küme Evleri, CENİKLİ, DEĞİRMENDERE, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, GELİNALAN, Gelinalan Sk., Kaleköy İç Yolu, Kaleköy Yolu, Karaburc Koyu İç Yolu, Karahayıt Küme Evleri, KEMERCİK, Kızıltarla Küme Evleri, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, SAKARYA, Sınırbaşı Küme Evleri, Taşlı Harman Küme Evleri, Tekke Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Cevizli (Alimler Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bal Yakası Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, Cevizli Köyü, Cevizli Küme Evleri, DOĞANCI, Doğancılar Yolu, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri), Doğancılar (Ayvazcılar Küme Evleri, Değirmenaltı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu, Gürgen Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Kurudere Küme Evleri), İğdeli (Araplar Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Dibektaşı Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR, Osmanlar Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Kaleköy, Karaburç (Akçapınar Küme Evleri, Bağarası Küme Evleri, Çamgeçidi Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Karaboğaz Küme Evleri, KARABURÇ, Karaburc Koyu İç Yolu, Karaburç Köyü Yolu, Palamut Arası Küme Evleri, Sakarya Küme Evleri, Sariyer Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Kibar (Kibar Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR), Ören (Denizli Ödemiş Yolu, Kavalcılar Küme Evleri, Küçük İbrahimler Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Ören Küme Evleri, Örenköy Yolu), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Merge Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Solaklar (Hacıbiberler Küme Evleri)

Planlandı

27.08.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3801190

Çayağzı (Sınırbaşı Küme Evleri), Karaburç (Bayramtepe Küme Evleri, KARABOĞAZ, Karaboğaz Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Palamut Arası Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3802171

Ceritler, İstiklal (1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., Altın Tarla Sk., Çolak İbrahim Cd., Patlangıç Sk., Sepetçi Tahir Sk.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3801131

Gölcük (Ada Sk., Bengisu Cd., Kadir Sandık Sk., Mavigöl Cd.)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3801141

Gölcük (Baygın Sk., Bengisu Cd., Çavdar Sk., İlkbahar Sk., Kaymak Sk., Ödemiş Gölcük Yolu Cd., Özkan Sk.)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3801149

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gereli (Gereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3802089

Gölcük (Belediye Sk., Cevizli Sk., Eren Dede Sk., Hacı Köse Sk., Kuzey Sk., Müezzinler Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3802104

Gölcük (Bengisu 1. Çk. Sk., Bengisu Cd., Cevizli Sk., Geyik Sk., Karakaya Sk., Kuzey Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Sevinç Sk., Sönmez Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3802107

Gölcük (Bengisu Cd., Geyik Sk., Kestane Sk., Kızılcık Sk.)

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3802219

Balabanlı, Karakova, Kazanlı (İSİMSİZ, OVA), Seyrekli

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3801159

Adnan Menderes (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri, Köşkü Civarı Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri, Suluirim Tepesi Küme Evleri), Boynuyoğun (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri), Çiniyeri, Işıklı, Kireli, Kürdüllü, Toki (Kireçtepe Küme Evleri)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3801160

Adnan Menderes (Kazantepe Civarı Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri, Tiflikuyu Küme Evleri), Atatürk, Toki (Hüseyinağa Köprüsü Küme Evleri, Kireçtepe Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3801192

İbni Melek (Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri, Tabakçayı Küme Evleri), Karateke (Nazilli Kuyusu Küme Evleri), Toki

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3801195

Akkoyunlu, Alacalı (Alacalı Atatürk Sk., Harmantepe Sk.), Eskioba, Mahmutlar (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri), Turgutlu, Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

00:30 - 00:45

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3801200

Adnan Menderes (Çamurluk Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri, Kireçtepe Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri, Patlıcan Çukuru Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri, Yeni Çeşme Altı Küme Evleri), Akkoyunlu (Akkoyunlu Köyü İç Yolu, Akkoyunlu Yolu, AZMAKALTI, Çavdar Tepe Küme Evleri, Eğercili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Kemal Atatürk Sk., Yol Üstü Küme Evleri), Alacalı (5252. Sk., Alacalı Atatürk Sk., Alacalı Köyü İç Yolu, Dostluk Sk., Güpdere Sk., Harmantepe Sk.), Atatürk (Maltepe Cd.), Ayaklıkırı (Ayaklıkırı Hürriyet Sk., Ayaklıkırı İnkılap Sk., Ayaklıkırı İstiklal Sk., Ayaklıkırı Köyü İç Yolu, Ayaklıkırı Menekşe Sk., Hasançavuşlar Yolu, Koca Çeşme Küme Evleri), Boynuyoğun (Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Boynuyoğun Yolu, Çayir Ovasi Küme Evleri, Çukuryer Küme Evleri, Eyrek Sk., Üç Kavaklar Küme Evleri), Büyükkemerdere (5100. Küme Evleri, Ali Efe Sk., Barınak Sk., Büyükkemerdere Cevizli Sk., Büyükkemerdere Cumhuriyet Sk., Büyükkemerdere İstiklal Sk., Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Okul Sk., Büyükkemerdere Yolu, Geris Küme Evleri, İncirliova Tire Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk.), Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Cambazlı (Ahır Önü Sk., Büyükkömürcü Köyü Iç Yolu, Cambazlı Köyü, Halil Bahçeli Küme Evleri, Hancalı Sk., patıka yol), Çeriközü (Beyköy Köyü Yolu, Çeriközü Köyü İç Yolu, Çeriközü Köyü Yolu, Damarkası Sk., Eski Cami Sk., Gültepe Sk., Pınarbaşı Sk., Vadi Küme Evleri), Çiniyeri (Ağaçlı Küme Evleri, Ağaçlı küme evleri, Çiniyeri Köyü İç Yolu, Çiniyeri Yolu, Gökçen Yolu, Gülyaka Küme Evleri, Türk Geçer Sk.), Dağdere (Dağdere Cumhuriyet Sk., Dağdere Dere Sk., Dagdere Köyü Iç Yolu, Dağdere Okul Sk., Dağdere Yolu, Darı Deresi Küme Evleri, Hacı Şükrü Küme Evleri, Orta Sk.), Dallık (Bağarası Küme Evleri, Dallık Cumhuriyet Sk., Dallık Köyü Yolu, Doğudağ Küme Evleri, Sogulcaksu Küme Evleri), Dere (Yelliktepe Küme Evleri), Dibekçi (Beyköy Köyü Yolu, Dibekçi Köyü İç Yolu, Dibekçi Köyü Yolu, Dibekçi Yolu, Merkez Küme Evleri), Duatepe (İncirliova Tire Yolu, Yelliktepe Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), Eskioba (Akın Sk., Çevre Yolu Sk., Cumhuriyet Sk., Dar Geçit Sk., Eskioba Köyü İç Yolu, İkizler Sk., İzmir Asfaltı Köy Çevresi Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karataş Sk., Kavak Sk., Kemal Atatürk Sk., Kuyulu Sk., Sağlık Ocağı Sk.), İbni Melek (Nazilli Kuyusu Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kızçeşmesi Küme Evleri, Mangırlar Küme Evleri, Pınarlar Küme Evleri), Işıklar (Demirler Küme Evleri, Doğanlar Küme Evleri, Hasançavuşlar Yolu, Işıklar Köyü İç Yolu, Işıklar Okul Küme Evleri), Işıklı (Hüseyin Efe Sk., Işıkkent Sk., Işıklı Atatürk Sk., Işıklı Cumhuriyet Sk., Işıklı Okul Sk., Işıklı Ova Küme Evleri, Yol Küme Evleri), Karaca Ali (Gökçen Yolu, Kızçeşmesi Küme Evleri), Karateke (1. Sk., 5. Sk., 6. Yol Sk., 6.Sokak, AZMAKALTI, Azmakalti Küme Evleri, Eğri Azmak Küme Evleri, Hacı Mehmet Sk., Halil Halil Çulhaoğlu Küme Evleri, İbrahim Öztürk Sk., Işılay Saygın Cd., İzmir Ödemiş Yolu, Kaplan Köyü İç Yolu, Karateke Atatürk Sk., KARATEKE YOLALTI, Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri, Salih Selife Sk., Zihni Tutkaç Sk.), Küçükburun (Küçükburun Okul Sk., Küçükburun Yayla Küme Evleri), Küçükkemerdere (Ilıcak Küme Evleri, Küçükkemerdere Dere Sk., Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk., Mecid Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, 3. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu), Kürdüllü, Kurşak, Mahmutlar (Cami Sk., Dolunay Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Mahmutlar Köyü İç Yolu), Somak (Somak Cumhuriyet Sk., Somak Köyü), Toki (Kireçtepe Küme Evleri, Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri), Turgutlu (Yol Altı Küme Evleri, Yol Üstü Küme Evleri), Yamandere (Niyazi Bozkurt Küme Evleri), Yenioba (5351 Küme Evleri, Basögretmen Atatürk Sk., Bayar Sk., Davulcuoğlu Sk., Fatih Sultan Sk., Köprübaşı Sk., Köy Civarı Küme Evleri, Toplum Sk., Yavan Kuyu Sk., yeni oba köy içi yol, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri, Yenioba iç yol)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3802202

İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 1.Namazgah Kümeevleri, Selçuk Cd.), Turan (Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3802219

Kırtepe, Kızılcahavlu (Ahmet Ülkü Grp Sulama Trafo yolu), Yeğenli (Cumhuriyet Yolu, Kocakır Küme Evleri, Tarım Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3802222

Boynuyoğun (Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Boynuyoğun Yolu, Çukuryer Küme Evleri, Eyrek Sk., Üç Kavaklar Küme Evleri), Büyükkemerdere (Barınak Sk.), Cambazlı (Ahır Önü Sk., Büyükkömürcü Köyü Iç Yolu, Cambazlı Köyü, Halil Bahçeli Küme Evleri, Hancalı Sk., patıka yol), Dere (Yelliktepe Küme Evleri), Duatepe (İncirliova Tire Yolu, Yelliktepe Küme Evleri), İhsaniye (Kızçeşmesi Küme Evleri, Pınarlar Küme Evleri), Karaca Ali (Gökçen Yolu, Kızçeşmesi Küme Evleri)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

28.08.2026

00:30 - 00:45

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3801200

Bülbüldere

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3799324

Atatürk (2025/1. Sk., 2172/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.), Yenice (2300. Sk., 2301. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3799331

Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk.), İskele (2018/7. Sk., 2019. Sk.)

Planlandı

27.08.2026

10:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3801271

Kuşçular (8037. Sk., 8037/1. Sk., 8039. Sk., 8049. Sk., Kuşçular Cd.)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3801279

Yelaltı (12 Eylül Sk., Akpınar Sk., Avni Erdoğan Cd., Gökmen Sk., Goncagül Sk., Hacı Memiş Sk., İnceoğlu Sk., Kamanlı Sk., Kapan Camii Sk., Kıvırcık Sk., Kütük Minare Sk., Mehtap Sk., Mezbaha Sk., Park Sk., Sarıgül Sk., Topaltı Sk., Tümer Sk., Uğur Sk.)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

28.08.2026

01:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3802096

İnkılap (Aydın Hatboyu Cd., Mehmet Akif Cd.)

Planlandı

28.08.2026

08:00 - 11:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3802210

Çamlık (3585. Sk., 3650. Sk., 798. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 807. Sk., 807/1. Sk., 808/1. Sk., 809. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 814. Sk., 814/1. Sk., 818. Sk., 820. Sk., 822. Sk., 828. Sk., 830. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3801369

Mersinli

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3802177

Güney (1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1125/1. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1147. Sk., 1148. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1159. Sk., Gaziler Cd., Zeytinlik Cd.)

Planlandı

28.08.2026

08:00 - 11:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3802210

Mehtap (3564. Sk., 3580. Sk., 3580/1. Sk., 3584. Sk., 3585. Sk., 3611. Sk., 3612/3. Sk., 3613. Sk., 3614. Sk., 3617. Sk., 3637. Sk., 3640. Sk., 3641. Sk., 3643. Sk., 3644. Sk., 3645. Sk., 3646. Sk., 3647. Sk., 3649. Sk., 3650. Sk., 3660. Sk.)

Planlandı

28.08.2026 - 29.08.2026

21:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3802295

Yenişehir (1145. Sk., 1145/1. Sk., 1145/3. Sk., 1145/4. Sk., 1245. Sk.)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3801289

Gümüldür İnönü (1250. Sk., 6045. Sk., 6053. Sk., Hakkı Efendi Cd.), Orta (1122. Sk., 1124. Sk., 1126/1. Sk., 1128. Sk., 1130. Sk., 1134. Sk., 1144. Sk., 1146. Sk., 1148. Sk., 1159. Sk., 1242. Sk., 29 Ekim Cd., Hakkı Efendi Cd., Kamil Eser Cd.)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3801296

Gümüldür İnönü (1260. Sk., 6159. Sk.), Orta (1113. Sk., 1117. Sk., 1260. Sk., 1264. Sk., 1272. Sk., 1274. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., Kamil Eser Cd., Koy Yolu)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3801305

Orta (1129. Sk., 1131. Sk., 1196. Sk., 1196/1. Sk., 1300. Sk., 1302. Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3802193

Altıntepe (Armutluk 3. Sk.), Gazipaşa (701. Sk.), Gölcükler (701. Sk., 799. Sk., Armutluk 3. Sk., İstasyon Cd., Sinafaklar Sk.), Görece Cumhuriyet (5120. Sk., 5125. Sk., 701. Sk., Ahmet Necdet Sezer Blv., Cemal Gürsel Blv., Çevre Yolu, Gülçırpı Cd., Mithatpaşa Cd., Süleyman Demirel Blv.), Hürriyet (5114. Sk., Süleyman Demirel Blv.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3802201

Altıntepe (Armutluk 1 Küme Evleri)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3802205

Gölcükler

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3802206

Altıntepe

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3802208

Altıntepe (902. Sk., 903. Sk., Kona Küme Evleri, Öztürkler Sk.), Develi (903. Sk.), Gölcükler, Tekeli Fevzi Çakmak

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3801264

Korutürk (Havuzbaşı Sk.)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3802097

Güzeltepe (8413. Sk., 8414. Sk., 8414/2. Sk., 8416. Sk., 8418. Sk., 8419. Sk., 8420. Sk., 8420/1. Sk., 8420/2. Sk., 8420/3. Sk., 8421. Sk., 8422. Sk., 8423. Sk., 8424. Sk.), Şirintepe (8410. Sk., 8410/1. Sk., 8413. Sk., 8413/2. Sk., 8418. Sk., 8419. Sk., 8420. Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3802098

Güzeltepe (8156. Sk., 8156/1. Sk., 8162. Sk., 8163. Sk., 8163/1. Sk., 8176. Sk., 8177. Sk., 8414. Sk., 8418. Sk.), Şirintepe (8128. Sk., 8128/1. Sk., 8129. Sk., 8131. Sk., 8133. Sk., 8133/2. Sk., 8134/2. Sk., 8142. Sk., 8143. Sk., 8156. Sk., 8158. Sk., 8159. Sk., 8160. Sk., 8176. Sk., 8177. Sk., 8410. Sk., 8410/3. Sk., 8411. Sk., 8412. Sk., 8412/1. Sk., 8412/2. Sk., 8413. Sk., 8413/1. Sk., 8413/2. Sk., 8413/3. Sk., 8414. Sk., 8414/1. Sk., 8417. Sk., 8418. Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3802099

Şirintepe (8131. Sk., 8133. Sk., 8133/1. Sk., 8133/2. Sk., 8134. Sk., 8134/1. Sk., 8134/2. Sk., 8134/4. Sk., 8156. Sk., 8157. Sk., 8410. Sk., 8411. Sk., 8411/1. Sk.)

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3801245

Atatürk (1014. Sk., 1018. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/1. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1037. Sk., 1045/1. Sk., 1046. Sk., 1046/1. Sk., 1046/2. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., İstiklal Cd., Muhtar Nasuh Arısan Sk.)

Planlandı

28.08.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3801489

Aktepe (118/6. Sk., 118/7. Sk., 118/8. Sk., 118/9. Sk., 120. Sk., 137. Sk., 141. Sk., 142. Sk., Şehit Süleyman Ergin Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ağustos! GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) planlı kesinti programı

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3801106

Postacılar (7468. Sk., 7469. Sk., 7470. Sk., 7471. Sk., 7472. Sk., 7473. Sk., 7474. Sk., 7475. Sk., 7476. Sk., 7476/1. Sk., 7478. Sk., 7610. Sk., 7610/1. Sk., Karşıyaka Girişi-K15)

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3801297

Adalet (1601. Sk., 2131/1. Sk., 2131/15. Sk., 2131/2. Sk., 2131/3. Sk., 2131/5. Sk., 2131/6. Sk., 2131/7. Sk., 2131/8. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv.)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.08.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3801243

Tırazlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., Çamlık Sk., Fırıncı Sk., Gökgedik Sk., Kahya Sk., Kekik Sk., Kutlu Aktaş Cd., Menekşe Sk., Mestan Sk., Radar Cd., Sağlık Sk., Şirin Sk.), Uzundere (3968. Sk., 3968/10. Sk., 3968/11. Sk., 3968/12. Sk., 3968/14. Sk., 3968/15. Sk., 3968/2. Sk., 3968/3. Sk., 3968/4. Sk., 3968/5. Sk., 3968/6. Sk., 3968/7. Sk., 3968/8. Sk.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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