Country müziğin efsane isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı Dolly Parton’ın 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni açıklandı. Parton’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve tedavi için bulunduğu hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Country müziğin en tanınmış isimleri arasında yer alan Dolly Parton’ın ölüm nedeni belli oldu. 80 yaşındaki sanatçının temsilcileri, Parton’ın kısa süren bir kanser mücadelesinin ardından dün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Parton’ın temsilcileri tarafından Page Six’e yapılan açıklamada, ünlü sanatçının Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi’nde, sevdikleri yanında olduğu sırada öldüğü belirtildi. Ancak Parton’ın hangi kanser türüyle mücadele ettiği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sanatçının ölümünden yaklaşık beş gün önce Nashville’de bulunan hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Parton’ın hastaneye yatış nedeninin ise “böbrek ve otoimmün sağlık sorunları” olduğu ifade edildi.

Dolly Parton’ın ölüm nedeni belli oldu! Sağlığını ihmal ettiğini itiraf etmişti

SON KEZ ÖDÜL TÖRENİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Dolly Parton, kamuoyu karşısına son kez 19 Ağustos’ta düzenlenen ACM Honors kapsamında verilen ACM Poet’s Award ödülünü kabul ederken çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, törene fiziksel olarak katılmak yerine ödülünü yayınlanan bir video aracılığıyla kabul etmişti.

Parton, ödül konuşmasında Academy of Country Music’e teşekkür ederek kariyeri boyunca pek çok farklı şey yapma fırsatı bulduğunu dile getirmişti. Sanatçı, tüm bu çalışmalarına rağmen her zaman şarkı yazarlığı yaptığını ifade etmişti.

Ünlü sanatçı, 14 Ağustos’ta ise Dollywood tema parkında açılışı gerçekleştirilecek yeni NightFlight Expedition adlı eğlence aracının tanıtımına katılmayı planlıyordu. Ancak Parton, etkinliğe katılma planını son anda iptal etmişti.

Dolly Parton’ın ölüm nedeni belli oldu! Sağlığını ihmal ettiğini itiraf etmişti

SAĞLIĞINI İHMAL ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Dolly Parton, hayatını kaybetmesinden dört gün önce, 21 Ağustos’ta People dergisine verdiği son röportajda sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı.

Ünlü sanatçı, geçen yıl mart ayında hayatını kaybeden eşi Carl Dean ile ilgilendiği dönemde kendi sağlığını ihmal ettiğini belirtmişti. Parton, sağlık konusunda daha önce de zorlu süreçlerden geçtiğini dile getirerek yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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