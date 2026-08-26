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Yaşam

Köylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!

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Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Kaban Mahallesi’nde, uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski okul binası, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden hizmete kazandırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından bina, taziye evi, misafirhane ve muhtarlık odası olarak düzenlenirken, tesise mahalleden üç şehidin ismi verildi.

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Erzurum'un Olur ilçesi Kaban Mahallesi’nde 1961 yılında yapılan ve 1999 yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan eski okul binasının yeniden değerlendirilmesi amacıyla Mahalle Muhtarı Kenan Özdemir, Olur Kaymakamlığı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından binanın mahalle halkının kullanımına kazandırılması kararlaştırıldı.

1 YILDA TAMAMLANDI

Olur Kaymakamlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, mahallede faaliyet gösteren maden firması ve hayırseverlerin destekleriyle 2025 yılında başlatılan tadilat çalışmaları, yaklaşık 1 yılın ardından tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon 950 bin liraya mal olan tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mahalle sakinleri tarafından alınan kararla taziye evine, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla Şehit Yusuf Aydemir, Şehit Tunay Aydemir ve Şehit Turgut Akyüz isimleri verildi.

Köylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!
Başlık ResmiKöylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, mahalle imamı tarafından yapılan dua ile devam etti. Daha sonra kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından mahallede bulunan şehit mezarları ziyaret edildi. Mahalle İmamı Ahmet Tahtacı tarafından Kur’an-ı Kerim okunurken, şehitler için dua edildi. Programda Olur Kaymakamı Semanur Kalkan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen adına Yavuz Bedir ve Kaban Mahallesi Muhtarı Kenan Özdemir birer konuşma yaptı.

Köylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!
Başlık ResmiKöylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!

"BİR GÖNÜL KAPISI AÇIYORUZ"

Kaban Mahallesi Muhtarı Kenan Özdemir, tesisin sadece bir bina olmadığını belirterek, "Bugün sadece taziye evi, misafirhane ve muhtarlık binası açmıyoruz. Bugün birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, sevincimizi yaşayacağımız, acımızı paylaşacağımız bir gönül kapısı açıyoruz. Bu tesisin en anlamlı tarafı ise aziz şehitlerimizin hatırasına ithaf edilmiş olmasıdır" dedi. Şehitlerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını ortaya koyduğunu ifade eden Özdemir, "Bizlere düşen, bizlere emanet ettikleri bu güzel vatana sahip çıkmak ve aziz şehitlerimizin hatıralarını gelecek nesillere taşımaktır. Yaklaşık 1 milyon 950 bin liraya mal olan taziye evimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Köylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!
Başlık ResmiKöylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!

ŞEHİT EŞİNDEN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Şehit polis Tunay Aydemir’in eşi Muazzez Aydemir ise şehitlerin isimlerinin tesise verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köyümüz adına yapılan taziye evine şehitlerimizin isimlerini verdikleri için çok mutlu oldum, gurur duydum. Buraya gelecek misafirlerimiz rahat edecekler. Çok mutluyum. Acımız ve üzüntümüz var ama bu gurur bize yetiyor." ifadelerini kullandı.

Köylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!
Başlık ResmiKöylüler el ele verdi, atıl binayı tesise çevirdi!

Açılış törenine Olur Kaymakamı Semanur Kalkan, Olur İlçe Emniyet Müdür Vekili Yusuf Albayrak, Olur Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Doğukan Gülsoy, Olur İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Güney, Olur Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Çiftçi, Olur Kaymakamlığı Vakıf Müdürü Nevzat Örnek, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı adına Yavuz Bedir, Olur MHP İl Meclis Üyesi Tolga Dinç, AK Parti Olur İlçe Başkanı Cemalettin Aslan, Şenkaya AK Parti İlçe Başkanı Ömer Faruk Özcan ve mahalle sakinleri katıldı.

Yeni hizmet binası, Kaban Mahallesi’nde hem taziye ve misafir ağırlama ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de muhtarlık hizmetlerinin daha uygun şartlarda yürütülmesine imkan sağlayacak.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Olur
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