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Spor

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray'a şok cevap

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Ermedin Demirovic'ten Galatasaray'a şok cevap

Galatasaray'ın bir süredir Stuttgart'tan renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürdüğü Ermedin Demirovic'in son kararını verdiği belirtildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bosna-Hersekli golcü Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak için Stuttgart'la görüşmeler yaptı.

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ANLAŞMA ÇIKMADI

Sky Sport'un haberine göre; Stuttgart yönetimi ile transfer konusunda son dakikaya kadar görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bonuslar dahil 20 milyon avroya kadar ulaşan teklifine rağmen Alman ekibiyle orta yolu bulamadı.

Ermedin Demirovic
Başlık ResmiErmedin Demirovic

KALMAYA KARAR VERDİ

Geleceğinin bir an önce netleşmesini isteyen Demirovic'in son kararını verdiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan 3 yıl için toplam 15 milyon avroluk teklif almasına rağmen Stuttgart'ta kalmaya karar verdiği belirtildi. Sarı kırmızılıların da yeni bir teklif yapmayacağı ve Ermedin Demirovic defterini kapattığı aktarıldı.

STUTTGART PERFORMANSI

Stuttgart ile Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli forvet, Stuttgart kariyerinde çıktığı 87 karşılaşmada 32 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Daha önce Augsburg, Freiburg, St. Gallen, Sochaux, Almería ve Alavés gibi kulüplerde de görev yapan Demirovic’in kariyerinde 370 maçta 127 golü ve 61 asisti bulunuyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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