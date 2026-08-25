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İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler

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İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler

Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık toplamak için gittikleri bahçede uçurumdan dereye düşerek hayatını kaybeden 60 ve 65 yaşındaki iki kız kardeş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kardeşlerin aynı evde büyüyüp aynı eve gelin gittikleri ortaya çıktı.

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Ordu'nun Çamaş ilçesi Sarıyakup Mahallesinde dün kendilerine ait bahçeye fındık toplamaya giden Melehat Gümüş (60) ve Fatma Gümüş'ten (65) bir süre haber alınamadı. Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin arama çalışması başlatmasının ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre Melehat ve Fatma Gümüş'ün fındık topladıkları sırada dengelerini kaybederek uçurumdan aşağıdaki dereye düştükleri değerlendirildi.

AYNI EVDE BÜYÜDÜLER, AYNI EVE GELİN GİTTİLER

İki kardeşin hayat hikayesi ise yaşanan acıyı daha da derinleştirdi. Melehat ve Fatma Gümüş'ün aynı evde doğup büyüdükleri, daha sonra ise kardeş olan Ali ve Mehmet Gümüş ile evlenerek aynı eve gelin gittikleri öğrenildi.

6 çocuk annesi Melehat Gümüş'ün Ali Gümüş ile, 2 çocuk annesi Fatma Gümüş'ün ise Mehmet Gümüş ile evli olduğu belirtildi.

İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
Başlık Resmiİki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler

SON YOLCULUKLARINA BİRLİKTE UĞURLANDILAR

Kardeşler için Sarıyakup Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından evlerinin önünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlanan Melehat ve Fatma Gümüş, fındık topladıkları bahçenin içerisindeki mezarlığa, olayın meydana geldiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede yan yana defnedildi.

Kardeşlerin geride bıraktıkları ise bahçede topladıkları fındıklar oldu.

İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
Başlık Resmiİki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler

"BİRİ DİĞERİNE YARDIM ETMEK İSTEMİŞ OLABİLİR"

Kardeşlerin komşusu Kemal Yaman, olayın ardından yaşananları anlattı.

Yaman, bölgede fındık toplama döneminin devam ettiğini belirterek iki kardeşin öğle saatlerinde eve gelmemesi üzerine yakınlarının kendilerini aramaya başladığını söyledi. Arama çalışmalarında cenazelerin uçurumun altındaki derede bulunduğunu aktaran Yaman, iki kardeşin aynı evde büyüyüp aynı eve gelin gittiklerini ifade etti.

Yaman, kardeşlerden birinin dengesini kaybetmesi üzerine diğerinin yardım etmek isterken birlikte düşmüş olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN
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