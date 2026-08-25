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Spor

Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor: Sürpriz imza!

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Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor: Sürpriz imza!

Ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar'ın, Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'ya imza atmak için yola çıkmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Son olarak Azerbaycan ekibi Neftçi'de oynayan Kamerunlu santrfor Aboubakar, bir kez daha Türkiye'de forma giymeye hazırlanıyor.

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BODRUM'A İMZA İÇİN GELİYOR

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın, Vincent Aboubakar transferinde mutlu sona ulaştığı ve 34 yaşındaki golcünün bu gece Bodrum'un yolunu tutacağı belirtildi.

NEFTÇİ PERFORMANSI

Aboubakar'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Bodrum FK'ya bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. Piyasa değeri 600 bin avroya kadar gerileyen 34 yaşındaki yıldız, Azerbaycan Ligi'nde 18 maçta 9 gollük performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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