Bugün voleybol maçı var mı konusu gündeme yerleşti. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup karşılaşmaları devam ediyor. Filenin Sultanları'nın Macaristan galibiyetiyle üçte üç yaptığı A Grubu'nda bugün iki karşılaşma oynanırken, Türkiye'nin sıradaki rakibi Almanya olacak. Peki, Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, 25 Ağustos günün voleybol maçları...

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında bulunduğu Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı yoluna kayıpsız devam ediyor. Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden milliler, grup aşamasındaki dördüncü karşılaşmasına hazırlanıyor.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün (25 Ağustos 2026 Salı) CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda maçlar var ancak Filenin Sultanları'nın karşılaşması bulunmuyor. Türkiye, Macaristan karşılaşmasının ardından bugünü maç yapmadan geçirecek ve Almanya mücadelesi için hazırlıklarını sürdürecek.

A Grubu'nda bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda iki karşılaşma oynanıyor. Macaristan-Almanya maçı saat 16.00'da, Polonya-Slovenya karşılaşması ise saat 19.00'da başlayacak. Günün diğer CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları da farklı ev sahibi ülkelerde devam edecek.

Bugün voleybol maçı var mı, Türkiye-Almanya maçı ne zaman?

25 Ağustos Salı gününün voleybol maçları, saatleri, organizasyonları ve yayın bilgileri şöyle:

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

14.30 | Romanya-Belçika

16.00 | Macaristan-Almanya | Tabii Spor

17.00 | İtalya-Slovakya

17.00 | Yunanistan-Avusturya

17.30 | Hollanda-İspanya

19.00 | Polonya-Slovenya | Tabii Spor

20.00 | Çekya-Ukrayna

20.00 | İsveç-Hırvatistan

Akdeniz Oyunları Erkekler

15.00 | Türkiye-Kosova | Tabii Spor 3

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Almanya karşılaşması 26 Ağustos saat 19.00'da TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı için Türkiye, Almanya karşısında ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak.

Bugün voleybol maçı var mı, Türkiye-Almanya maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI GRUPTA KAÇ MAÇ KAZANDI?

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk üç maçını da kazanarak üçte üç yaptı. Türkiye son olarak 24 Ağustos'ta Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye turnuvaya Letonya karşılaşmasıyla başladı, ardından Slovenya ve Macaristan'ı geçti. Almanya karşılaşması milli takımın A Grubu'ndaki dördüncü sınavı olacak. Grup aşamasındaki son maç ise Polonya'ya karşı oynanacak.

Bugün voleybol maçı var mı, Türkiye-Almanya maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI'NIN KALAN MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye'nin grup aşamasında iki karşılaşması kaldı. Filenin Sultanları 26 Ağustos Çarşamba saat 19.00'da Almanya, 28 Ağustos Cuma saat 19.00'da ise Polonya ile karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Grubu'ndaki maçlar 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

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