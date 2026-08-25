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Dünya

Yunanistan ve Rum tarafını korkutan ziyaret! Alman milletvekili KKTC'de Avrupa'nın ambargo oyununu bozdu

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Yunanistan ve Rum tarafını korkutan ziyaret! Alman milletvekili KKTC'de Avrupa'nın ambargo oyununu bozdu
Fotoğraf Başlığı Yunanistan ve Rum tarafını korkutan ziyaret! Alman milletvekili KKTCde Avrupanın ambargo oyununu bozdu

Almanya Federal Meclisi AfD Milletvekili Maximilian Krah'ın Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Rum-Yunan cephesinde panik havası estirdi. Batı'nın KKTC'ye yönelik izolasyon duvarlarını yıkan ziyarette KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Alman milletvekiline iki devletli çözüm vizyonunu aktarırken, Krah, Batılı çevrelerin "gerçekleri görmekten ve konuşmaktan kaçındığını" açıkladı.

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Avrupa Parlamenterler Meclisi (AKPA) Temsilcisi ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un girişimleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in davetiyle KKTC'ye çıkarma yapan Almanya Federal Meclisi Alternative für Deutschland (AfD) Milletvekili Maximilian Krah, Ada'da dengeleri sarsan temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Alman Parlamenter Krah'ı kabul ederek Kıbrıs meselesinin tarihsel arka planını ve Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu anlattı.

Görüşmede Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan etkin bir iç hukuk yolu olduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, Rum Yönetimi’nin mülkiyet bahanesiyle başvurduğu "yasa dışı tutuklamaları" ve KKTC ekonomisini hedef alan saldırgan tutumunu eleştirdi.

Yunanistan ve Rum tarafını korkutan ziyaret! Alman milletvekili KKTCde Avrupanın ambargo oyununu bozdu
Başlık ResmiYunanistan ve Rum tarafını korkutan ziyaret! Alman milletvekili KKTCde Avrupanın ambargo oyununu bozdu

ALMAN MİLLETVEKİLİ KRAH: "GERÇEKLERİ GÖRMEK VE KONUŞMAK İSTEMİYORLAR"

Ziyaretine yönelik Avrupa'da ve Batı medyasında uygulanan yoğun baskılara tepki gösteren AfD Milletvekili Maximilian Krah, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı haksız izolasyonların kabul edilemez boyutta olduğuna vurgu yaptı.

Alman parlamentosundaki İnsan Hakları Komisyonu'nun KKTC'ye davetleri iki kez reddetmesini eleştiren Krah, Rum-Yunan tezlerini körü körüne savunan çevrelere şu ifadelerle yüklendi:

Bu ziyaretime karşı büyük bir muhalefet gösterildi. Bunun temel nedeni bazı çevrelerin çözüm istememesidir. Buraya gelip gerçekleri görmek ve konuşmak istemiyorlar! Kıbrıslı Türklerin ikinci bir pasaport olmadan seyahat edememesi veya spor müsabakalarına katılamaması kabul edilemez. Bölgedeki çözümsüzlük ekonomik gelişmeyi ve güvenliği tehlikeye atıyor. Artık bu meselenin çözüme kavuşması gerektiğine inanıyorum. Çözüm isteyenlerin sayısı engellemek isteyenlerden daha fazla.

RUM TARAFININ AMBARGO POLİTİKASINA BATI'DAN İLK ÇATLATMA

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy da Alman parlamenterin gösterdiği cesur duruşu selamlayarak, uluslararası toplumun ve Avrupalı vekillerin KKTC'ye gelerek gerçekleri yerinde raporlaması gerektiğini ifade etti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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