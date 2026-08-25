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"Erdoğan vefat etti" paylaşımı yapan gazeteye soruşturma!

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Fotoğraf Başlığı Erdoğan vefat etti paylaşımı yapan gazeteye soruşturma!

Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından "Erdoğan vefat etti" yazan paylaşım üzerine 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Aydın Denge Gazetesinin Facebook hesabında skandal bir paylaşım yapıldı. "Gülşen Erdoğan" isimli bir vatandaşa ait vefat duyurusunda sadece “Erdoğan Vefat Etti” ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu paylaşımın görülmesi üzerine sosyal medyada tepkiler art arda geldi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Erdoğan vefat etti paylaşımı yapan gazeteye soruşturma!
Başlık ResmiErdoğan vefat etti paylaşımı yapan gazeteye soruşturma!
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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