Ağrı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun kulağından kene çıktı

Eskişehir'de 1 aydır kulağında ağrı hisseden 5 yaşındaki çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış kene tespit edildi. Kene operasyonla alınırken çocuk taburcu edildi.

Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağına yapıştığı fark edilen kene, operasyonla çıkarıldı.

Şehirde ikamet eden 5 yaşındaki çocuk, yaşadığı kulak ağrısı sebebiyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Burada gerçekleştirilen kontrollerde, çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış şekilde kene belirlendi. Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından yapılan operasyonla kene yapıştığı yerden alındı.

UZUN SÜRE KULAĞINDA KALMIŞ

Kenenin uzun süre kulak yolunda yapışık kalması sebebiyle zaman zaman kanamaya neden olduğu, çocuğun ise operasyonun sonrasında taburcu edildiği belirtildi.

Özkırış, yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olduğunu ve ailesi tarafından hastaneye getirildiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIN VÜCUTLARINA YAPIŞABİLİYORLAR"

Hastanın sağ kulağında böcek biçiminde yabancı bir cisim fark ettiğini söyleyen Özkırış, şunları kaydetti:

"Bu cismi çıkarttığımızda kene olarak gördük. Derhal gerekli müdahaleleri yaptık, keneyi çıkarttık. Hastamızın tedavisini yaptık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle çocuk yaş grubu otluk veya piknik alanlarında oynarken yerlerde bulunan bu keneler çocukların vücutlarına yapışabiliyor, dış kulak yoluna girebiliyor. Kulak ağrısı yaşayan çocukları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek, kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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