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Sivas'ta kene kabusu! Hastanede tedavi gören çiftçi kurtarılamadı

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Sivas'ta kene kabusu! Hastanede tedavi gören çiftçi kurtarılamadı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kene tarafından ısırılan bir kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 32 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene yapıştı.

Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca akrabaları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, Sivas'ta bu sene keneden ölenlerin sayısı 13'e çıkmış oldu.

BAKMADAN GEÇME
Sivas
YAŞAM

Sivas'ta kene paniği! Hastanede tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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