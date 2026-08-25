Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen son operasyonda 38 şüpheli daha yakalandı. Öte yandan kayyım atanan 11 şirket ve 3 dernek ile gözaltına alınan isimlerin kimliği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik; Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen çalışmalar doğrultusunda bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yürütülen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 1'inin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Alihan Kuriş operasyonunun detayları! İşte gözaltındaki isimler ve kayyım atanan şirketler

ÇOK SAYIDA MATERYAL VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilenler ise şöyle sıralandı: 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 flash bellek, 1 hard disk ve 1 bilgisayar kasası, 3 ajanda, 1 çek kayıt defteri ve 2 çek fotoğrafı, toplam bedeli 27 milyon 779 bin 665,73 TL olan 38 çek yaprağı, 35 dernek gelir makbuzu, 202 banka dokümanı, 102 sayfa gazete kupürü, 1 şarjör ve 66 fişek, 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram altın, 4 adet 50 gram altın, 4 yarım altın, 3 ata altın, 3 tam altın, 3 altın bileklik, 3 çift altın küpe, 6 yüzük, 2 altın kolye, 1 inci kolye ve 1 altın gerdanlık, 3 milyon 44 bin 925 TL, 50 bin 621 ABD doları, 17 bin 425 avro ve 400 İngiliz sterlini.

ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ

1. Abdullah KIRMIZI

2. Adem İLHAN

3. Adem KARA

4. Ahmet AKKAYA

5. Ahmet KÜÇÜKALİ

6. Alettin AKPINAR

7. Bekir HACIOĞLU

8. Bilal ULUCAN

9. Devrim SARAÇOĞLU

10. Enver TAMER

11. Esra AYDOĞAN

12. Fazlı ÖZ

13. Hasan ATASOY

14. Hikmet ALP

15. Hilmi Süleyman YILMAZ

16. Hüseyin DEMİRCİ

17. İbrahim ALPER

18. İbrahim ÇEVEN

19. İbrahim SARI

20. İrfan Kani CORUH

21. İshak Ömer ULUSOY

22. İsmail HASTAOĞLU

23. Kadir ATİK

24. Mehmet AKÇA

25. Mehmet TAŞKIRAN

26. Memduh ÖZTÜRK

27. Muhsin OKKALI

28. Muhsin VAROL

29. Murat ARI

30. Murat GÜNEŞ

31. Murat KARABABAOĞLU

32. Musa TANRIVERDİ

33. Mustafa ÇELİK

34. Mustafa HASTAOĞLU

35. Mustafa TAPAN

36. Naim KARAOĞLAN

37. Necati Ersan KESKİN

38. Osman BALIK

39. Osman Hulusi PARLAK

40. Osman KADİROĞLU

41. Ömer ÇİĞİL

42. Ramazan ÇETİN

43. Rıdvan ERDAL

44. Rüçhan ÖZALP

45. Salih ÇAKIR

46. Sebahattin Dursun KÜÇÜKÇAKIR

47. Suat DOĞAN

48. Süleyman Hilmi ATILGAN

49. Şemsi KOPUZ

50. Şevki MIHLA

51. Tunahan AYDEMİR

52. Tunahan COŞKUN

53. Yıldırım BAYCAN

54. Yusuf BÜYÜK

KAYYIM ATANAN ŞİRKET VE DERNEKLER

1. Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.

2. Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi

4. Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

5. Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

6. Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

7. Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi

8. İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

9. Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

10. Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hicaz Derneği Anonim Şirketi

12. Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği

13. Diversity Derneği

14. İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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