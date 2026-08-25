Alihan Kuriş operasyonunun detayları! İşte gözaltındaki isimler ve kayyım atanan şirketler
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen son operasyonda 38 şüpheli daha yakalandı. Öte yandan kayyım atanan 11 şirket ve 3 dernek ile gözaltına alınan isimlerin kimliği ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik; Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen çalışmalar doğrultusunda bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yürütülen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 1'inin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
ÇOK SAYIDA MATERYAL VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilenler ise şöyle sıralandı: 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 flash bellek, 1 hard disk ve 1 bilgisayar kasası, 3 ajanda, 1 çek kayıt defteri ve 2 çek fotoğrafı, toplam bedeli 27 milyon 779 bin 665,73 TL olan 38 çek yaprağı, 35 dernek gelir makbuzu, 202 banka dokümanı, 102 sayfa gazete kupürü, 1 şarjör ve 66 fişek, 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram altın, 4 adet 50 gram altın, 4 yarım altın, 3 ata altın, 3 tam altın, 3 altın bileklik, 3 çift altın küpe, 6 yüzük, 2 altın kolye, 1 inci kolye ve 1 altın gerdanlık, 3 milyon 44 bin 925 TL, 50 bin 621 ABD doları, 17 bin 425 avro ve 400 İngiliz sterlini.
Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu! 11 şirket ve 3 derneğe kayyım atanacak
ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ
1. Abdullah KIRMIZI
2. Adem İLHAN
3. Adem KARA
4. Ahmet AKKAYA
5. Ahmet KÜÇÜKALİ
6. Alettin AKPINAR
7. Bekir HACIOĞLU
8. Bilal ULUCAN
9. Devrim SARAÇOĞLU
10. Enver TAMER
11. Esra AYDOĞAN
12. Fazlı ÖZ
13. Hasan ATASOY
14. Hikmet ALP
15. Hilmi Süleyman YILMAZ
16. Hüseyin DEMİRCİ
17. İbrahim ALPER
18. İbrahim ÇEVEN
19. İbrahim SARI
20. İrfan Kani CORUH
21. İshak Ömer ULUSOY
22. İsmail HASTAOĞLU
23. Kadir ATİK
24. Mehmet AKÇA
25. Mehmet TAŞKIRAN
26. Memduh ÖZTÜRK
27. Muhsin OKKALI
28. Muhsin VAROL
29. Murat ARI
30. Murat GÜNEŞ
31. Murat KARABABAOĞLU
32. Musa TANRIVERDİ
33. Mustafa ÇELİK
34. Mustafa HASTAOĞLU
35. Mustafa TAPAN
36. Naim KARAOĞLAN
37. Necati Ersan KESKİN
38. Osman BALIK
39. Osman Hulusi PARLAK
40. Osman KADİROĞLU
41. Ömer ÇİĞİL
42. Ramazan ÇETİN
43. Rıdvan ERDAL
44. Rüçhan ÖZALP
45. Salih ÇAKIR
46. Sebahattin Dursun KÜÇÜKÇAKIR
47. Suat DOĞAN
48. Süleyman Hilmi ATILGAN
49. Şemsi KOPUZ
50. Şevki MIHLA
51. Tunahan AYDEMİR
52. Tunahan COŞKUN
53. Yıldırım BAYCAN
54. Yusuf BÜYÜK
KAYYIM ATANAN ŞİRKET VE DERNEKLER
1. Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.
2. Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
3. Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
4. Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
5. Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
6. Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
7. Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
8. İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
9. Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi
10. Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hicaz Derneği Anonim Şirketi
12. Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği
13. Diversity Derneği
14. İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği