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Faizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!

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Faizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!
Fotoğraf Başlığı Faizler düşecek mi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında attığı son adım, faizlerin geleceğine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Mart ayından bu yana ağırlıklı olarak yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden yürütülen fonlama politikasında değişikliğe gidilirken, bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanması piyasalarda normalleşme sinyali olarak değerlendirildi. Gelişmenin ardından gecelik TL faizinde belirgin bir gerileme yaşanırken ''Faizler düşecek mi?'' sorusu da gündemin merkezine yerleşti.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın daha önce yaptığı açıklamalarda politika faizi ile fonlama maliyetinin uzun süre birbirinden uzak kalmasının doğru olmayacağını belirtmesi de son gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, faizler düşecek mi?

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

TCMB'nin ilerleyen dönemde politika faizinde indirim yapabileceğine yönelik beklentileri güçlendirmiş durumda. Uzmanlar mevcut adımın faiz indirimlerinin önünü açabileceğine dikkat çekerken Eylül ayında doğrudan bir faiz indirimi beklenmiyor. Faizlerde muhtemel düşüşün ise kredi ve mevduat oranlarının yanı sıra dolar/TL kuru, tüketici talebi ve bankacılık hisseleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Faizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!
Başlık ResmiFaizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!

TCMB Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin finansal piyasalarda oluşturduğu oynaklığın ardından 1 Mart 2026 tarihinde ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden dönme kararı aldı. Bu süreçte bankaların TL fonlama ihtiyacının önemli bölümü yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden karşılanıyordu.

Haftalık repo ihalelerinin yeniden kullanılmaya başlanmasıyla birlikte para politikasının operasyonel yapısında normalleşme işareti ortaya çıktı. Politika faizinin yüzde 37 olduğu mevcut ortamda, gecelik faizlerin de bu seviyeye yaklaşması dikkat çekti.

Faizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!
Başlık ResmiFaizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!

KARAHAN POLİTİKA FAİZİNE DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı değerlendirmeler de yeniden gündeme getirildi.

Karahan olağan dışı risklerin ortaya çıktığı dönemlerde faiz koridorunun üst bölümünün daha fazla kullanılabildiğini fakat bunun uzun süre devam etmesi halinde politika uygulamasında normalleşmeye gidilebileceğini ifade etmişti.

TCMB Başkanı ayrıca politika faizi ile fonlama faizinin uzun süre birbirinden uzak kalmasının para politikasının iletişimi ve uygulanması açısından uygun olmayacağını belirtti.

Faizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!
Başlık ResmiFaizler düşecek mi? TCMB Başkanı Karahan politika faizine dönüş sinyali vermişti!

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLUR, FAİZLER DÜŞER Mİ?

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası’nın faizlerde aşağı yönlü bir adım atabileceğine işaret etti. Kara, resmi politika faizinin yüzde 40 olduğunu hatırlatarak, döviz talebinin seyrine göre faizin kademeli olarak aşağı çekilebileceğini belirtmişti.

Kara, Merkez Bankası’nın bu süreçte iç talep ile rezervlerdeki durumu da izleyeceğini söyledi. Koşulların uygun olması durumunda resmi faiz indirimlerinin Ekim ayında başlayabileceğini ifade etti.

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Hakan Kara’dan TCMB için faiz indirimi mesajı! Ekim ayını işaret etti
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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